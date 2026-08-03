До этого он занимал должность секретаря СНБО. Такое заявление президент Украины сделал во время выступления перед послами.

Что известно о назначении?

Зеленский отметил, что Умеров будет заниматься координацией новых договоренностей в сфере беспилотных технологий не только со странами Ближнего Востока.

Украина уже заключила соответствующие соглашения с 9 государствами, а переговоры продолжаются еще с 15 странами. Речь идет не только о поставках украинских дронов за границу, но и о внедрении систем защиты от беспилотников в структуру обороны государств-партнеров.

Глава государства добавил, что Рустем Умеров также будет и дальше заниматься дипломатическим направлением, в частности переговорами с Соединенными Штатами.

При этом уже известно, кто займет место Умерова в СНБО. Эту должность займет Игорь Клименко. Зеленский объяснил, что предложил ему возглавить СНБО, учитывая значительный опыт в координации сектора безопасности. По словам главы государства, Клименко также продемонстрировал эффективность во время работы минувшей зимой, способствуя обеспечению устойчивости страны и поддержке украинцев.

Чем отличился Умеров в должностях?

18 июля 2025 года Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на этом посту он заменил Александра Литвиненко.

Умеров имеет значительный опыт в политической, общественной и международной сферах, в частности долгое время занимается вопросами деоккупации Крыма и защиты прав крымскотатарского народа. Ранее он возглавлял Министерство обороны, где проводил оборонные реформы, однако его работа сопровождалась скандалами вокруг государственных закупок.

Также Умеров активно участвовал в международной дипломатии и возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией. Полную биографию Умерова читайте в материале 24 канала.