Про це йдеться у повідомленні глави держави.

Як Зеленський планує змінити роботу РНБО?

Зеленський повідомив, що визначено нові напрями роботи Ради національної безпеки і оборони України та оновлено підходи до її діяльності.

За словами президента, Рустем Умєров зосередиться на роботі з міжнародними партнерами, переговорах, розвитку безпекової співпраці та взаємодії між розвідувальними спільнотами України й інших держав. Також він займатиметься реалізацією міжнародних безпекових програм, зокрема Drone Deals та української антибалістичної програми "Фрея".

Водночас, з огляду на досвід Ігоря Клименка в системі МВС, у роботі РНБО посилять внутрішній напрям. Йдеться про зміцнення стійкості України, координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію кіберзагрозам з боку Росії та діяльності злочинних мереж.

Зеленський також доручив підготувати відповідні укази, які планують підписати наступного тижня після його запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, за даними джерел 24 Каналу, Рустема Умєрова розглядають як одного з головних кандидатів на посаду посла України у США. В Офісі президента він став головною кандидатурою через його досвід міжнародних переговорів і роботи над оборонними домовленостями, зокрема в межах ініціативи Drone Deal.

Крім того, за інформацією ЗМІ, посол України у США Ольга Стефанішина залишає свою посаду за власним бажанням. Президент задоволений її роботою, але рішення про завершення дипломатичної служби вона ухвалила через особисті обставини.