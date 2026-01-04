Умер львовский телеведущий и конферансье Игорь Кобрин

Во Львове 4 января ушел из жизни ведущий телевизионных и концертных программ Игорь Кобрин. На момент смерти ему было 60 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заслуженного артиста Украины и певца Андрея Залиско.

Что известно о смерти Игоря Кобрина?

Андрей Залиско сообщил, что Игорь Кобрин ушел в мир иной 4 января. Он был коллегой заслуженного артиста, телеведущим, конферансье и продюсером.

Игорь Кобрин. Светлая память... Лучшие воспоминания навсегда останутся с нами,

– написал певец.

Парастас состоялся в воскресенье, 4 января, в Храме Всех Святых Украинского Народа УГКЦ на ул. С. Петлюры, 32 в 19:00.

Информацию о похоронах обнародуют позже.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Кобрина из-за его ухода из земной жизни.

Стоит отметить, что Игорь Кобрин был знаковой фигурой в медийном и культурном пространстве Львова. Он родился в 1965 году, и в мае прошлого года отметил свое 60-летие.



Игорь Кобрин умер 4 января 2026 года / Фото с фейсбука телеведущего

В течение многих лет Игорь Кобрин работал над телевизионными проектами, выступал как ведущий торжественных событий и занимался продюсерской деятельностью, поддерживая украинских артистов.

Коллеги и друзья вспоминают его как профессионала своего дела, преданного сцене и работе в медиа.

