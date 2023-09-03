Игорь Коломойский без "кофе" в СИЗО: биография самого известного олигарха страны

Игорь Коломойский получил меру пресечения и находится в СИЗО под стражей. Скорее всего, олигарх никогда не верил, что фортуна повернется к нему такой стороной.

Жизнь Игоря Коломойского очень яркая. Пока олигарх находится под стражей, 24 Канал решил напомнить его биографию.

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Интересные факты из жизни олигарха

Игорь Коломойский родился 13 февраля 1963 года в Днепре в еврейской семье инженеров. Его мама работала в институте "Промстройпроект", а отец – на Днепропетровском меткомбинате имени Петровского.

Как рассказал сам олигарх, первым его самостоятельным заработком была сдача пустой стеклотары, которую он сделал с приятелями втайне от родителей. Тогда он "заработал" несколько рублей, которые потратил на мороженое.

К слову, Коломойский окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности "теплотехника и автоматизация металлургических печей". У него есть красный диплом инженера и после окончания института был распределен в проектную организацию.



Игорь Коломойский в молодости

В бизнесе Коломойский с 1985 года. Он бывший член наблюдательных советов "ПриватБанка", нефтеперерабатывающего комбината "Нефтехимик Прикарпатья", а также нефтедобывающей компании "Укрнафта".

В 2008 году его избрали президентом Объединенной еврейской общины Украины, а в 2010 году – президентом Европейского еврейского совета. Президент ФК "Днепр".

2 марта 2014 года указом и.о. Президента Украины Александра Турчинова Коломойского назначили главой Днепропетровской облгосадминистрации. Через год он ушел в отставку.

Состояние Коломойского

В 2019 году Коломойский вошел в "топ-100 самых богатых украинцев", заняв 4 место в рейтинге. Тогда его состояние оценили в 1,480 миллиарда долларов, после чего они лишь росли. В феврале перед полномасштабным вторжением Forbes оценивал его состояние в 1,8 миллиарда долларов.

Однако 9 месяцев великой войны стоили ему большей части состояния – они сократились почти на 1 миллиард. Бизнесмен потерял ряд ключевых активов и статус миллиардера, а также возможно украинское гражданство. К слову, именно поэтому его нет в обновленной двадцатке самых богатых украинцев. В ноябре Forbes оценил его состояние в 850 миллионов долларов и будь он гражданином Украины, то занимал бы 11-е место.

Основные активы Коломойского

В 2007 году "Приват", владельцем которого был Коломойский, за 100 миллионов долларов приобрел 3% акций компании Central European Media Enterprises Ltd, которая контролирует телеканал "1+1". В декабре 2021 года Коломойский вышел из состава наблюдательного совета телеканала 1+1, после чего канал начал процедуру переоформления лицензии.

В конце декабря 2007 года он приобрел 12,62% акций британской нефтегазодобывающей компании JKX Oil & Gas, около 80% нефтегазовых активов которой находятся в Украине.

В 2009 году группа "Приват" начала покупку активов в области авиаперевозок. В августе 2009 года Фонд госимущества Украины продал 94,5% акций Днеправиа компании "Галтера" (Днепр), которую связывают с Коломойским и Боголюбовым. В том же году дружественные группе 'Приват' фирмы выкупили 25%-ную долю у авиакомпании международного масштаба - "Аэросвит" (впоследствии обанкротилась). Также он – владелец МАУ.

В сентябре 2010 года он стал владельцем авиакомпании Windrose ("Роза ветров"). На базе авиакомпаний "Днеправиа", "Аэросвит", "Донбассаэро" и "Роза ветров" создали Украинскую авиационную группу (УАГ), которая позволила ее владельцам контролировать 48,5% рынка авиаперевозок в Украине.

В 2011 году Коломойский вышел на международный рынок авиаперевозок, купив 66,7% акций датской авиакомпании Cimber Sterling.

Также олигарх владеет медиахолдинг "Главред-медиа", в который входят ежедневные периодическое издания "Газета по-киевски", "Новая", "Известия в Украине", общественно-политические еженедельники "Главред" и "Профиль", а также информагентство УНИАН и телеканал "ПлюсПлюс".

Отметим, что это лишь часть его активов и деятельности. В частности, последние 20 лет под контролем группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова находились "Укрнафта" и "Укртатнафта". В ноябре 2022-го их забрало государство.

Коломойский и "ПриватБанк"

До декабря 2016 года Коломойский был владельцем "ПриватБанка", который был национализирован. 17 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева принял решение об отмене национализации банка, но это решение обжаловал НБУ.

19 апреля 2019 года тот же суд принял еще одно решение в пользу Коломойского относительно национализации "ПриватБанка", отменив ключевое решение НБУ по определению перечня связанных с ПриватБанком лиц.

Война за недвижимость "ПриватБанка" между государством и Игорем Коломойским продолжается пятый год. "Приват" после национализации получил множество залогов, большая часть которых действительно оказались старыми нерабочими нефтебазами с раздутой стоимостью. Однако со временем банку удалось собрать и отстоять все самое ценное: две трети имущественного комплекса популярного в стране горнолыжного курорта Буковель, гостиницу Radisson Blu Resort в том же Буковеле, стадион "Днепр-Арена" и ТРЦ "Приозерный" в Днепре.

У Коломойского остается треть Буковеля, но даже эта часть дает ему около 14 миллионов долларов в год.

Личная жизнь: семья олигарха и гражданство

Коломойский женат на Ирине Коломойский. У супругов двое детей: дочь Анжелика и сын Григорий. В основном олигарх жил в Швейцарии, а с 2018 года скрывался в Израиле, опасаясь экстрадиции за финансовые махинации. В 2019 году после победы Зеленского на выборах президента вернулся в Украину.

До лета 2022 года у Коломойского было тройное гражданство. Так, олигарх одновременно был гражданином Кипра, Израиля и Украины. Сам Коломойский говорил об этом открыто и шутил, что в Украине запрещено двойное гражданство, а о тройном ничего не написано. Однако в июле 2022 года СМИ сообщили, что гражданство Коломойского было отменено указом Президента Украины. Однако пока этому нет подтверждений.

Из-за того, что Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение, украинцы скоро могут узнать судьбу украинского гражданства олигарха. Ведь согласно статье 277 УПК Украины сообщение о подозрении должно содержать анкетные сведения лица, среди которых гражданство.

Суд взял Игоря Коломойского под стражу: в чем подозревается олигарх

в 2019 году Коломойский был внесен в базу сайта "Миротворец". Причины: двойное гражданство, дестабилизация общественно-политической жизни в Украине, манипуляция общественно значимой информацией и распространение недостоверной информации на подконтрольном телеканале.

В феврале дома у Коломойского провели обыски. В сентябре СБУ сообщила, что в течение 2013 – 2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен незаконным путем и вывел их за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Ему сообщили о подозрении по 190 и 209 статьям Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Защита Коломойского собирается подавать на апелляцию и сейчас не рассматривает вопрос о внесении залога.

Интересно, что Коломойский довольно острый на язык, он матерился на журналистов и относился к ним довольно хамовито, а его цитаты становились мемами. Самый известный мем – о "кофе", когда в ответ на вопросы журналиста Мустафы Найема олигарх предлагал ему выпить кофе.

Мем о "кофе" с Коломойским: смотрите видео

Однако во время обысков и суда он был весьма молчалив. Так что украинцы взорвались новыми мемами, но, конечно, не забыли и о кофе.

Санкции США

5 марта 2021 Госдепартамент США ввел против Коломойского санкции из-за его причастности к коррупции в должности главы Днепропетровской областной государственной администрации в 2014–2015 годах. Эти ограничения, а это запрет на въезд в США, распространяются также на ближайших членов его семьи: жену, дочь и сына.