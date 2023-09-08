Прощание с известным украинским ученым: когда и где похоронят Игоря Козловского

Известный историк, религиовед и писатель Игорь Козловский умер в ночь на 6 сентября. Похоронят украинского ученого 9 сентября.

О дате и месте прощания сообщил сын ученого Александр Козловский в фейсбуке, информирует 24 Канал. Оно состоится в Киеве. Историка не стало на 70-м году жизни от сердечного приступа.

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Отпоют Игоря Козловского в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре 9 сентября в 12 часов. Общественная панихида состоится во дворе монастыря. Она назначена на 13 часов.

Похоронят бывшего пленного "ДНР" на Байковом кладбище.

Что известно об ученом и его плене

О том, что Игоря Козловского похитили во временно оккупированном Донецке, стало известно 30 января 2016 года. Ученый остался там, чтобы ухаживать за сыном с синдромом Дауна.

Боевики обвинили историка в якобы "незаконном хранении взрывчатых веществ". Задержали Игоря Козловского через день после взрыва возле памятника Ленину. Обвинения религиоведа несколько раз меняли.

Из плена историка освободили в декабре 2017 года. Там он пробыл около двух лет. После возвращения Игорь Козловский боролся за освобождение пленников Кремля.

Игорь Козловский – кандидат исторических наук. Он являлся главой Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений в Донецке. Также был преподавателем в Донецком национальном техническом университете – преподавал на кафедре философии. Ученый также в свое время являлся руководителем управления по делам религий в Донецкой областной государственной администрации.

Выдающийся украинский историк написал более 50 научных книг. Кроме того, он встречался с Папой Римским Павлом II. Козловский имел немало наград и знаков отличия. В их числе орден Королевского братства Святого Феотония и медаль Австрийского общества Альберта Швейцера.