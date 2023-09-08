Про дату та місце прощання повідомив син вченого Олександр Козловський у фейсбуці, інформує 24 Канал. Воно відбудеться в Києві. Історика не стало на 70-му році життя від серцевого нападу.

До теми Помер Ігор Козловський, який пережив полон: як згадують про нього відомі люди України

Відспівають Ігоря Козловського у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі 9 вересня о 12-й годині. Громадська панахида відбудеться у дворі монастиря. Вона призначена на 13-ту.

Поховають колишнього бранця "ДНР" на Байковому кладовищі.

Що відомо про вченого та його полон

Про те, що Ігоря Козловського викрали в тимчасово окупованому Донецьку, стало відомо 30 січня 2016 року. Науковець залишився там, щоби доглядати за сином із синдромом Дауна.

Бойовики звинуватили історика в нібито "незаконному зберіганні вибухових речовин". Затримали Ігоря Козловського через день після вибуху біля пам'ятника Леніну. Обвинувачення релігієзнавця декілька разів змінювали.

З полону історика звільнили в грудні 2017 року. Там він пробув майже два роки. Після повернення Ігор Козловський боровся за визволення бранців Кремля.

Ігор Козловський – кандидат історичних наук. Він був главою Центру релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних відносин у Донецьку. Також був викладачем в Донецькому національному технічному університеті – викладав на кафедрі філософії. Науковець також свого часу був керівником управління у справах релігій в Донецькій обласній державній адміністрації.

Видатний український історик написав понад 50 наукових книг. Окрім того, він зустрічався з Папою Римським Павлом II. Козловський мав чимало нагород та відзнак. Серед них орден Королівського братства Святого Феотонія та медаль Австрійського товариства Альберта Швейцера.