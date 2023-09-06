Серце вченого не витримало серцевого нападу та зупинилось у ніч проти 6 вересня 2023 року. Ігорю Козловському було 69 років. Як згадують видатну особистість колеги, друзі, знайомі – читайте у тексті 24 Каналу.

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З авжди жив так, як говорив

Голова організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук, нагороджена Нобелівською премією миру 2022 року, пригадала, що вони домовились про зустріч у п'ятницю.

Гарне нагадування, що людське життя крихке. І що попри це, його можуть наповнювати вічні сенси. Ігор Козловський завжди жив так, як говорить. Навіть в нелюдських умовах він зберіг в собі світло. Щедро ним ділився. Зокрема і зі мною,

– пригадала українська правозахисниця.

Вона поділилась словами, які Ігор Козловський написав їй в одному з листувань. Вона відзначила, що може це комусь додасть сили пережити втрату: "Справжня любов повинна тебе збагачувати, а не знесилювати… Вона назавжди залишається з тобою і продовжує давати тобі сили жити та діяти, бо це важливий процес живого досвіду. Цінуй розлуку як певний стан твоєї любові! Не викреслюй цього зі свого життя. Горювання також інструмент нашого зростання. Бери там важливі сенси. А я завжди поруч. Пам'ятай про це".

Олександра Матвійчук додала, що його любили усі, хто знав.

Мер Львова Андрій Садовий написав, що про таких, як Ігор Козловський, говорять, що Бог їх поцілував в чоло, а тепер забрав до себе.

"Він пережив тортури та знущання в російському полоні. Та попри все випромінював гідність, людяність та велику любов до людей. Світла Пам'ять!" – відзначив міський голова.

Олег Сенцов написав: "Спочивай з миром Велика Людина".

В Українському католицькому університеті розповіли, що Ігор Козловський сам родом з Макіївки Донецької області й після вторгнення росіян у 2014 році залишився на окупованих територіях та доглядав за паралізованим сином.

За проукраїнську позицію 27 січня 2016 року він потрапив у полон до бойовиків псевдореспубліки на Донеччині, де його катували. Його тримали у сумнозвісній "Ізоляції", де російські бойовики надягали мішок на голову й били тупим предметом, імітували розстріл й вимагали "визнати провину".

Я запитував: "Навіщо ви катуєте так?" Вони не ставили перед собою завдання щось дізнатися – для них головним було зруйнувати тебе, не тільки твою фізику, а й твою внутрішню структуру, внутрішній текст, гідність. Ти для них виклик. Всі українці для них – це глобальний виклик, який пробуджує в них саме цю патологічність,

– розповідав релігієзнавець в інтерв'ю "Власні Назви".

Уривок доповіді Ігоря Козловського на конференції "Стійкість та демократія: потреба нових етичних, солідарних та безпекових інфраструктур": дивіться відео

В Інституті філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України зауважили, що Ігор Козловський був тим рідкісним автором філософських книжок, чия філософія більша, ніж його книги, хто не лише писав і говорив, але жив своєю вірою і філософією.

Він пройшов страждання і концтабори – це класична доля українського філософа. Коли намагаєшся, щоб світ тебе не вловив, то цей світ часто тебе кидає в табори. Але він знав, що навіть коли світ є місцем страждання, людина може стати осередком світла, радості, любові та свободи, творчості,

– відзначили в інституті.

Журналіст Денис Казанський зауважив, що знущання у полоні вбили його не одразу, проте наздогнали з часом: "Дуже шкода".

"Спілкування з ним нагадувало розмову з самою Мудрістю"

Командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та поет Павло Вишебаба написав, що спілкування з Ігорем Козловським нагадувало розмову з самою Мудрістю: спокійною та люблячою.

"Хочеться подякувати за життя, гідне та плідне, він залишається для нас автором понад 50 наукових книг та понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, наукових періодичних виданнях, а також поетичних збірок та прозових творів", – відзначив Вишебаба.

Генеральний директор у Національному музеї історії України Тетяна Сосновська написала, що не витримало велике серце, сповнене любові та добра. Адже на здоров'ї позначились 400 днів тортур в полоні.

Всі, хто з ним спілкувалися, говорили, що то була інтелігентна Людина, яку не зламали й не залякали своїми залякуваннями "ДНР-ські" головорізи. Його очі завжди, навіть після жорстоких випробувань в полоні, випромінювали теплу тишу, спокій, врівноваженість,

– зауважила Сосновська.



Ігор Козловський любив також театр та музику / Фото з фейсбуку Сосновської

Тетяна Сосновська розповіла, що поки Ігор Козловський був у полоні, то його дружина не відвідала без нього в Києві жодного концерту.

"Після його повернення у 2017 році мріяла разом з ним все надолужити. Пішла з роботи (вона якийсь час працювала у нас в Національному музеї історії України.), щоб більше уваги можна було приділяти чоловікові та допомагати в усіх його справах. Він пішов, лишивши нам крім всього іншого – світлі згадки про себе. Гірка втрата. Сум і біль", – написала гендиректорка музею.

Довідка. Ігор Козловський в березні – листопаді 2014 року був активним учасником донецького Євромайдану та Молитовної міжконфесійного марафону за єдність України. Саме за проукраїнську позицію бойовики й катували його з 27 січня 2016 року до 27 грудня 2017 року – тобто майже 2 роки (700 днів). З 2019 року був старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди НАН України.