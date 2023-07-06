Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей
Источник:Виталий Кличко
Виталий Кличко сообщил об отстранении Игоря Кушнира. Городской голова рассказал, какая судьба ожидает "Киевгорстрой".
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по его требованию было проведено совместное заседание Наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя". Об этом он написал в своих соцсетях в четверг, 6 июля.
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Что решили на заседании по Кушниру
Мэр заявил о принятии решения о проведении аудита деятельности компании. К этому будет привлечена одна из ведущих международных аудиторских фирм. Во время проверки Игорь Кушнир не будет исполнять обязанности президента "Киевгорстроя".
В настоящее время руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей,
– сказал Кличко.
Он добавил, что деятельность компании также проверит временная контрольная комиссия. Ее создали депутаты Киевсовета. Что касается самого "Киевгорстроя", то эта компания продолжит выполнять обязательства перед инвесторами по поручению наблюдательного совета.
Президент "Киевгорстроя" вызвал возмущение в соцсетях
- Напомним, Игорь Кушнир уехал из Украины во время полномасштабного вторжения России благодаря справке об инвалидности. В мае 2023 он поднялся на Эверест.
- Впоследствии об этом узнали журналисты. Они обнародовали интересную информацию и задали вопрос, как должностному лицу удалось выехать из-за состояния здоровья и покорить такую вершину.
- Прессслужба Кушнира ответила, что чиновник имеет третью группу инвалидности из-за меланомы. Однако это онкологическое заболевание не мешает ему быть альпинистом.
- Президент "Киевгорстроя" покорил самую высокую гору на Земле, расположенную в Гималаях, вместе с супругой. По данным СМИ, супругам это обошлось в 150 000 долларов.
- По словам представителей "Киевгорстроя", Игорь Кушнир и его жена подняли флаг Украины на вершине горы. Покорение Эвереста было мечтой чиновника, которую он смог осуществить только в 2023 году.