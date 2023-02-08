Пропагандист-людоед Мангушев все-таки не выжил: череп ему прострелили "свои"

На концерте у Кобзона – vip-гость. Садист Игорь Мангушев, которому прострелили череп, успешно "задвухсотился".

Мангушев открыто призвал к геноциду украинцев. Кроме того, изверг пришел на стендап с черепом якобы защитника Мариуполя. В то же время смерть очень быстро догнала Мангушева, и прострелили уже его череп.

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Террорист Игорь Гиркин и его приспешники уже заявили, что "людоеда" Мангушева ликвидировали свои же.

Спасать Мангушева даже не пробовали

Мангушев с простреленным черепом протянул еще несколько дней. За это время пропагандиста, конечно, никто даже не пытался спасти. Его жена Татьяна Азаревич записала жалобу на камеру.

Его жена Татьяна Азаревич записала жалобу на камеру. Она призвала сделать "хоть что-то" и оказать извергу хоть какую-то помощь. Азаревич рассказала, что пуля застряла в мозгу Мангушева.

Пропагандиста держали в больнице на временно оккупированной Луганской области.