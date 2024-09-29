Вчера, 28 сентября, утром Россия нанесла двойной удар "Шахедами" по медучреждению в Сумах. Вторая атака произошла тогда, когда на место прилета прибыли полицейские и работники экстренной службы.

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Гибель полковника полиции

Среди тех, кто приехал на спасение людей, был 43-летний начальник сектора кадрового обеспечения Сумского районного управления полиции полковник Игорь Поладич. Вместе с коллегами они оказывали помощь пострадавшим, эвакуировали граждан, документировали последствия преступления.

Именно тогда оккупанты нанесли повторный авиационный удар по той же локации. Полковник полиции получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

29 сентября состоялось прощание с погибшим Игорем Поладичем.

Отдать последнюю дань уважения и навсегда попрощаться с павшим героем пришли родные, друзья, личный состав во главе с руководителем полиции Сумщины Петром Токарем, а также его боевые побратимы и неравнодушные горожане.

Прощание с Игорем Поладичем / Фото Нацполиция

Полковник проработал в правоохранительных органах более 20 лет. У мужчины остались жена, сын, дочь и мама.

Полицейский до последнего вздоха выполнял долг полицейского – спасал жизни других. Наша полицейская семья понесла невосполнимую потерю,

– говорится в сообщении Нацполиции.

К слову, в результате атаки на Сумы погибла медицинская сестра.