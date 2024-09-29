Вчора, 28 вересня, вранці Росія завдала подвійного удару "Шахедами" по медзакладу у Сумах. Друга атака сталася тоді, коли на місце прильоту прибули поліцейські та працівники екстреної служби.

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Загибель полковника поліції

Серед тих, хто приїхав на порятунок людей, був 43-річний начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції полковник Ігор Поладич. Разом із колегами вони надавали допомогу постраждалим, евакуйовували громадян, документували наслідки злочину.

Саме тоді окупанти завдали повторного авіаційного удару по тій самій локації. Полковник поліції отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям.

29 вересня відбулося прощання із загиблим Ігорем Поладичем.

Віддати останню шану та назавжди попрощатись з полеглим героєм прийшли рідні, друзі, особовий склад на чолі з керівником поліції Сумщини Петром Токарем, а також його бойові побратими та небайдужі містяни.

Прощання з Ігорем Поладичем / Фото Нацполіція

Полковник пропрацював у правоохоронних органах понад 20 років. У чоловіка залишилися дружина, син, донька та мама.

Поліцейський до останнього подиху виконував обов’язок поліцейського – рятував життя інших. Наша поліцейська родина зазнала непоправної втрати,

– йдеться у повідомленні Нацполіції.

До слова, внаслідок атаки на Суми загинула медична сестра.