Причины такого решения пока официально не озвучены. О соответствующем решении сообщили на сайте Луцкого горсовета.

Что известно об отставке луцкого городского головы?

Городской голова Луцка Игорь Полищук 24 марта написал заявление об отставке.

Его должны рассмотреть депутаты Луцкого городского совета во время одного из ближайших заседаний. Именно они должны принять окончательное решение о прекращении полномочий мэра.

Сейчас причины такого шага официально не сообщаются. Сам Полищук публично не комментировал свое заявление, поэтому детали остаются неизвестными.

В случае принятия отставки обязанности городского головы временно будет исполнять секретарь городского совета. В то же время в городе могут объявить внеочередные выборы мэра в соответствии с действующим законодательством.

