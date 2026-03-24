Причини такого рішення наразі офіційно не озвучені. Про відповідне рішення повідомили на сайті Луцької міськради.
Що відомо про відставку луцького міського голови?
Міський голова Луцька Ігор Поліщук 24 березня написав заяву про відставку.
ЇЇ мають розглянути депутати Луцької міської ради під час одного з найближчих засідань. Саме вони повинні ухвалити остаточне рішення щодо припинення повноважень мера.
Наразі причини такого кроку офіційно не повідомляються. Сам Поліщук публічно не коментував свою заяву, тож деталі залишаються невідомими.
У разі ухвалення відставки обов’язки міського голови тимчасово виконуватиме секретар міської ради. Водночас у місті можуть оголосити позачергові вибори мера відповідно до чинного законодавства.
Обшуки НАБУ у мера Луцька: що відомо?
Вранці 19 грудня детективи НАБУ провели обшуки в приміщенні міської ради, а також за місцем проживання міського голови. За попередньою інформацією, правоохоронці вилучили його мобільний телефон.
Згодом правоохоронці заявили про затримання двох депутатів під час отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів. За ці кошти вони нібито обіцяли забезпечити підтримку з боку депутатів своєї фракції та сприяти ухваленню необхідних рішень у Волинській обласній і Луцькій міській радах.
Слідство встановило, що йдеться про питання голосування щодо земельної ділянки, де раніше розташовувалася льодова арена "Снігова королева". Саме на цій території планують збудувати багатоквартирний житловий будинок.