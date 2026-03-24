Причини такого рішення наразі офіційно не озвучені. Про відповідне рішення повідомили на сайті Луцької міськради.

Що відомо про відставку луцького міського голови?

Міський голова Луцька Ігор Поліщук 24 березня написав заяву про відставку.

ЇЇ мають розглянути депутати Луцької міської ради під час одного з найближчих засідань. Саме вони повинні ухвалити остаточне рішення щодо припинення повноважень мера.

Наразі причини такого кроку офіційно не повідомляються. Сам Поліщук публічно не коментував свою заяву, тож деталі залишаються невідомими.

У разі ухвалення відставки обов’язки міського голови тимчасово виконуватиме секретар міської ради. Водночас у місті можуть оголосити позачергові вибори мера відповідно до чинного законодавства.

