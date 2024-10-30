Навеки в строю: в Донецкой области погиб военнослужащий из Прикарпатья Игорь Прокопив

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На войне погиб военнослужащий с Ивано-Франковщины Игорь Прокопив.

Его жизнь оборвалась вблизи села Новоселидовка Покровского района. О потере сообщили на Facebook-странице странице Коршевской общины.

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Что известно о гибели Игоря Прокопива

Игорь Прокопив родился в 1971 году в селе Лесках, однако проживал в Казанове, что на Прикарпатье. Он выполнял обязанности стрелка-санитара в механизированном отделении механизированного батальона одной из воинских частей.

Его жизнь оборвалась 26 октября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Новоселидовка Покровского района Донецкой области.

Пусть светлое, доброе воспоминание о защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах и воспоминаниях. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям, собратьям Героя! Вечная память и слава Герою,

– говорится в сообщении Корошевской общины.

Игорь Прокопив / Фото Корошевской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!