Потерял в небе сына: что известно о пилоте Игоре Табанюке, погибшем на Ивано-Франковщине

На Ивано-Франковщине в авиакатастрофе 28 июля погиб легендарный военный пилот Игорь Табанюк. Он был летчиком с 40-летним стажем. Что известно о жизни, любви к авиации, карьере и семье известного жителя Коломыи.

Игорю Табанюку было 60 лет. Из них 40 – мужчина отдал авиации. Небо забрало его жизнь во время авиакатастрофы в селе Шепаровцы на Коломыйщине. Он вместе с 3 пассажирами был в легкомоторном спортивном самолете, который упал на жилой дом.

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Поступал в авиационное училище 4 раза

Игорь Табанюк решил быть как отец летчиком и как дед – военным. Однако из-за волнения не мог поступить в училище 4 раза. В интервью изданию "Галицкий корреспондент" рассказывал, что из-за волнения у него ускорялся пульс.

"Опять медицинская комиссия. Сестричка начинает делать кардиограмму, а я так на нее смотрю и говорю: "Вы знаете я из-за этой кардиограммі уже четвертый раз не могу поступить в училище"... Она тогда улыбнулась, пожала плечами. Уже готовую кардиограмму составила так, что на ленте не было видно моих волнений", – вспоминал мужчина.



Игорь Табанюк решил стать летчиком как его отец / Фото "Суспильне Карпаты"

Уже в училище он научился управлять L-39, МиГ-21, затем – Як-28, Су-24 МГ. Игорь Табанюк служил в Венгрии и Азербайджане. В далеком 1985 году с женой переехал в Коломыю. Там и прожил всю жизнь.



Игорь Табанюк в молодости с женой и сыновьями / Фото "Голос Украины"

В ВСУ служил до начала 2000-х годов

Издание "Обозреватель" написало, что в Коломые мужчина сразу стал командиром эскадрильи. После этого – заместителем командира полка по летной подготовке. Игорь Табанюк получил звание офицера.

В 2002 году летчик первого класса с налетом более чем тысячу часов ушел со службы. Это случилось из-за того, что "не смог мириться с распространенным тогда в армии принципом "я начальник, ты дурак". Окончательным стал конфликт с проверяющим из штаба из-за претензий к конспектам его лекций. Сначала из-за русского языка, а затем – из-за 3 пропущенных запятых .

В гражданской жизни вместе с женой Оксаной занимались разным бизнесом. Впоследствии реализовывали керамическую плитку и сантехнику.

Мужчина едва не погиб в Индии

Бредил авиацией. Снились полеты. Занялся парапланерные спортом, быстро освоил технологию полетов, нашел единомышленников,

– вспоминал летчик.

Именно поэтому начал развивать гражданскую авиацию в Коломые. В 2009 году они отправились на международные соревнования в Индию. Именно в горную часть страны, в район Химачал-Прадеш, так как там есть условия для парящих полетов. Поехали заранее, чтобы потренироваться.

Во время полета сложилось крыло параплана, начались скользящие удары.

"Крыло зацепилось за скалу и порвалось. В результате торможения получил компрессионный перелом поясницы", – рассказывал летчик.

Мужчина 6 дней провел под открытым небом с травмированным позвоночником, без еды и связи. Тогда шел дождь со снегом. Поиски продолжались. Табанюка чудом заметил индийский пилот вертолета и бывший военный летчик Ровиндор Сингх. Он осуществил рискованную посадку с одной лыжей на край скалы, где был Игорь Табанюк.

"... Ощущение, что спасен, – просто невероятное! Впервые понял, что не умру. Душа запела, когда приземлились в Палампуре", – рассказывал Табанюк.



Игорь Табанюк с женой / Фото "Общественное Карпаты"

Открыл в Коломые гражданский аэродром

Восстановившись, он продолжил летать. В 2010 году он вместе с единомышленниками создал аэродром в Коломые. Там он проводил занятия для начинающих пилотов. Его учениками были – Дмитрий Комаров, Александр Шумский, Мария Берлинская. С Комаровым они установили рекорд Украины – посетили максимальное количество аэродромов (33) за 3 дня.



Комаров и Табанюк вместе установили рекорд Украины / Фото

Более того, он основал общественную организации "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации". Любовь к авиации передалась и двум сыновьям летчика. Младший Денис хотел продолжить дело отца. Даже придумал название аэропорта "Авиаколо", которое расшифровывается как авиационная Коломыя.



Игорь Табанбюк с женой и сыновьями / Фото "Галицкий корреспондент"

Продолжал заниматься авиацией ради погибшего сына

В 2013 году в семье Табанюка произошла трагедия. Погиб младший сын Денис. Ему было всего 24 года. В память о сыне Табанюк совершил много благотворительных полетов. Сам летчик рассказывал о своем сыне Денисе "Голосе Украины".

Он вспоминал, в день трагедии с Денисом отрабатывали высший пилотаж. Вечером сын должен был возвращаться в Киев, он как раз женился.

Денис предложил проработать с техником низовую посадку. Я согласился, но с условием: по 2 полета с поочередной посадкой. Делают еще и 5-й. Слышу удар ... На высоте 30 метров самолет сваливается, задевает электрические провода,

– рассказывал Табанюк.

Произошло короткое замыкание. Дениса не спасли. После трагедии жена Оксана мечтала, чтобы муж бросил авиацию, хотела уехать из Коломыи. Но Игорь сказал, что останется в память о сыне.

"Для меня это горе на всю жизнь. Сын забрал мою смерть. Виню себя, что дал разрешение на эти полеты. Год после трагедии был страшным отчуждением. Старший сын Игорь, тоже пилот, вообще остыл к полетам. Ради Дениса продолжаю это дело", – вспоминал легендарный пилот.

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