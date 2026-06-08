Один тест против 11 лет обучения: Терехов призвал изменить правила поступления в вузы

Сдача НМТ в условиях постоянных обстрелов и обесценивания школьных аттестатов заставляет украинских детей выезжать учиться за границу. Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время рабочей поездки в Ривное выступил против действующей системы поступления в учреждения высшего образования.

Об этом говорится в телеграм-канале АПМГ.

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Терехов об изменении правил поступления в вузы

Во-первых, категорически против того, чтобы принимали вузы детей только по НМТ. Ребенок 11 лет ходит в школу, хочет, чтобы он учился лучше, старается, имеет хорошие оценки. И одним тестом все это могут перечеркнуть. Зачем тогда ребенку учиться? А другие страны говорят: "А нас не интересует ваше НМТ, нас интересует только ваш аттестат". И что мы в таком случае делаем? Дети уезжают. Кто же у нас останется? Какое же у нас будущее будет?,

– подчеркнул Терехов.

Отдельно он обратил внимание на формат самого экзамена. Составление четырех предметов подряд является чрезмерной нагрузкой для любого выпускника, а для подростков из прифронтовых регионов, которые ночуют в укрытиях под обстрелами – несправедливым.

Как ребенок может сдать тест НМТ? Четыре предмета за четыре часа. Но мы с вами никогда этого не сделаем. Как это возможно сделать? Сделайте два, через два дня еще два. Тогда ребенок будет в совершенно другом состоянии,

– подчеркнул глава АПМГ.

Терехов отметил, что в Харькове удалось отстоять каждое заведение высшего образования, однако для их работы нужны студенты. Поэтому местные власти выступают за пересмотр правил поступления и отмены искусственных барьеров для молодежи.