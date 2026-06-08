Про це йдеться у телеграм-каналі АПМГ.

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Терехов про зміну правил вступу до вишів

По-перше, категорично проти того, щоб приймали виші дітей тільки за НМТ. Дитина 11 років ходить до школи, хоче, щоб вона навчалася краще, старається, має гарні оцінки. І одним тестом усе це можуть перекреслити. Навіщо тоді дитині вчитися? А інші країни кажуть: "А нас не цікавить ваше НМТ, нас цікавить тільки ваш атестат". І що ми в такому разі робимо? Діти виїжджають. Хто ж у нас залишиться? Яке ж у нас майбутнє буде?,

– наголосив Терехов.

Окремо він звернув увагу на формат самого іспиту. Складання чотирьох предметів поспіль є надмірним навантаженням для будь-якого випускника, а для підлітків із прифронтових регіонів, які ночують в укриттях під обстрілами – несправедливим.

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Як дитина може скласти тест НМТ? Чотири предмети за чотири години. Та ми з вами ніколи цього не зробимо. Як це можливо зробити? Зробіть два, через два дні ще два. Тоді дитина буде у зовсім іншому стані,

– підкреслив очільник АПМГ.

Терехов зазначив, що у Харкові вдалося відстояти кожен заклад вищої освіти, проте для їх роботи потрібні студенти. Тому місцева влада виступає за перегляд правил вступу та скасування штучних бар'єрів для молоді.