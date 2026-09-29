Об этом сообщает Исполнительный комитет Покровского городского совета.

Что известно о гибели воина?

Игорь Тимощенко Станиславович был бывшим сержантом и командиром отделения. Защитник отдал жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Прощание с Игорем Тимощенко состоялось 28 сентября.

В общине призвали сохранить память о погибшем защитнике и его вкладе в борьбу Украины против российской агрессии.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким защитника. Светлая память!

Кого потеряла Украина из-за войны?

  • 27 сентября стало известно о гибели защитника Михаилова Ивана Ивановича, 1 сентября 1979 года рождения. Воин был родом из Волыни.
  • Во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении 14 сентября погиб житель Житомира Андрей Татуревич. Военный служил оператором БПЛА и защищал Украину на передовой.
  • В среду, 27 сентября, стало известно о гибели военнослужащего Эдуарда Семенова. Он был старшим солдатом, командиром отделения инженерных боеприпасов инженерно-саперного взвода. Защитник погиб еще 25 июля этого года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Пискуновка Святогорской городской общины Краматорского района Донецкой области. У защитника остались жена и дочь.