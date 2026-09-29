Об этом сообщает Исполнительный комитет Покровского городского совета.
Что известно о гибели воина?
Игорь Тимощенко Станиславович был бывшим сержантом и командиром отделения. Защитник отдал жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.
Прощание с Игорем Тимощенко состоялось 28 сентября.
В общине призвали сохранить память о погибшем защитнике и его вкладе в борьбу Украины против российской агрессии.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким защитника. Светлая память!
Кого потеряла Украина из-за войны?
- 27 сентября стало известно о гибели защитника Михаилова Ивана Ивановича, 1 сентября 1979 года рождения. Воин был родом из Волыни.
- Во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении 14 сентября погиб житель Житомира Андрей Татуревич. Военный служил оператором БПЛА и защищал Украину на передовой.
- В среду, 27 сентября, стало известно о гибели военнослужащего Эдуарда Семенова. Он был старшим солдатом, командиром отделения инженерных боеприпасов инженерно-саперного взвода. Защитник погиб еще 25 июля этого года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Пискуновка Святогорской городской общины Краматорского района Донецкой области. У защитника остались жена и дочь.