Защищал Украину до последнего: на фронте погиб командир из Никопольского района Игорь Тимощенко

Стало известно о гибели на фронте защитника Украины Игоря Тимощенко. Бывший сержант и командир отделения отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков.

Об этом сообщает Исполнительный комитет Покровского городского совета.

Что известно о гибели воина?

Игорь Тимощенко Станиславович был бывшим сержантом и командиром отделения. Защитник отдал жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Прощание с Игорем Тимощенко состоялось 28 сентября.

В общине призвали сохранить память о погибшем защитнике и его вкладе в борьбу Украины против российской агрессии.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким защитника. Светлая память!

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