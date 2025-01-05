"Россия убила друзей": в театре Франко щемяще почтили погибших Игоря Зиму и Олесю Сокур

В Киеве в результате атаки "Шахедами" 1 января погибли ученые Олеся Сокур и Игорь Зима. В тот же день супруги должны были идти на спектакль в театр имени Ивана Франко.

Для этого Игорь Зима и Олеся Сокур даже приобрели билеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Национального академического драмтеатра имени Ивана Франко в фейсбуке.

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Что сказали в театре Франко о погибших ученых в Киеве

В сообщении указано, что 1 января Россия убила их хороших друзей и постоянных зрителей театра имени Ивана Франко. В этот день супруги собирались на спектакль "Наталка Полтавка", но, как отметили представители театра, Россия решила, что имеет право забрать их жизни.

Это не война. Это террор. Это преступление, за которое нет и не может быть прощения,

– говорится в заметке.



Олеся Сокур и Игорь Зима должны были идти в театр Франко на "Наталку Полтавку" 1 января / Фото из фейсбука Национального академического драмтеатра имени Ивана Франко

Представители театра отметили, что Олеся и Игорь были неотъемлемой частью их театральной семьи.

"Их улыбки и невероятная любовь к искусству останутся с нами навсегда. Наши искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших", – отметили в театре.

К слову, во время российской атаки по Киеву 1 января обломки дронов упали на жилой дом на улице Банковой, частично разрушив два верхних этажа и вызвав пожар. Именно там проживали ученые Игорь Зима и Олеся Сокур, тела которых обнаружили спасатели во время поисковой операции.