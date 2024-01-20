За что взяли под стражу бизнесмена Игоря Мазепу и его брата: все, что известно о скандале
Известного бизнесмена Игоря Мазепу задержало ГБР вчера, 18 января, когда он пытался пересечь границу на пункте пропуска "Шегини". Его подозревают в организации преступной схемы по противоправному завладению землями.
- 1Суд останавливал рассмотрение дела
- 2Суд избрал меру пресечения бизнесмену и его брату
- 3Почему сумма залога, которую требовали, была именно 700 миллионов
- 4Детали громкого задержания Мазепы
- 5Как действовала преступная схема
- 6Почему подозрение объявлено только сейчас
- 7Почему именно ГБР расследует это дело
- 8Застройка угрожала критической инфраструктуре Киева
- 9В компании заявили о давлении
- 10В ГБР отреагировали на эти тезисы
- 11Что о задержании говорит сам Мазепа
- 12Кто такой Игорь Мазепа
24 Канал собрал все, что известно о деле сейчас, позиции самого бизнесмена и данных следствия. Суд не избрал меру пресечения по делу, есть только ходатайство о залоге в 700 миллионов гривен.
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Суд останавливал рассмотрение дела
Печерский суд остановил заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Игорю Мазепе из-за решения об отводе судьи, поскольку защита заявила о его заангажированности.
В ходе заседания адвокаты Мазепы озвучили 3 ходатайства в суд:
- О проведении трансляции из зала суда;
- Об отводе прокурора по делу из-за предвзятого отношения и нарушения презумпции невиновности. А именно, защита заявила, что в тексте подозрения сторона обвинения утверждает как свершившийся факт, что Мазепа совершил преступление. Кроме того, обыски у Мазепы были проведены без предъявления соответствующего постановления суда;
- Об отложении заседания на "разумное время" для сбора информации.
В то же время сторона обвинения заявила, что Мазепа планировал сбежать из страны после того, как получил информацию о вручении ему подозрения. По третьему ходатайству обвинение заявило, что защите было известно об уголовном производстве минимум месяц, когда продолжались обыски у других фигурантов.
Судья отказал во всех трех ходатайствах. Следовательно, защита попросила об отводе судьи на основании предвзятого отношения. Суд приостановил рассмотрение дела до решения об отводе. Впоследствии назначили нового судью.Заметьте. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу срок задержания лица без определения следственного судьи суда не может превышать 72 часов с момента задержания.
Игорь Мазепа в зале суда 19 января / Фото Громадского
Суд избрал меру пресечения бизнесмену и его брату
Суспильное сообщило, что 19 января Печерский районный суд Киева избрал Игорю Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения залога в 349 миллионов 700 тысяч гривен. Хотя прокуратура просила арест с залогом в 700 миллионов.
Кроме этого, ночью 20 января суд избрал меру пресечения брату Игоря – Юрию. Его адвокаты также просили перерыв на ознакомление с материалами дела и заявили об отводе прокурора, однако суд не согласился. В итоге его отправили под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен, хотя прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 миллионов гривен. Подозреваемый находится в СИЗО с улучшенными условиями.
Его адвокат Артем Крикун-Труш заявил hromadske, что у Юрия Мазепы повышенное давление и сахар, а также протрузии в позвоночнике. Поэтому якобы пребывание в платной камере "является не прихотью, а необходимостью".
Почему сумма залога, которую требовали, была именно 700 миллионов
Среди распространенных вопросов также и то, почему следствие требовало залог именно в размере 700 миллионов гривен. В частности, это возмущало и самого фигуранта. В ГБР ответили на этот вопрос.
Размер залога определен органом досудебного расследования с учетом имущественного положения организатора преступной организации, полученных показаний о рисках сокрытия и возможности влияния на других соучастников преступлений,
– отметил директор ГБР Алексей Сухачев.
Он также отметил, что Мазепа сыграл там ключевую роль.
Детали громкого задержания Мазепы
О задержании бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы правоохранителями стало известно 18 января. В ГБР не называли имени, указывали лишь, что задержанный подозревается в организации схемы противоправного завладения землями.
Игоря Мазепу задержали во время пересечения границы / Фото Нацполиции
"18 января, работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции при попытке выезда за границу задержали бизнесмена – организатора схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Задержание происходило на основании статьи 208 УПК Украины", – сообщили правоохранители.
Также отмечалось, что в разных регионах Украины были задержаны еще трое участников преступной организации, в частности, брат организатора группы.
В деле задержаны три других фигуранта дела, им вручили подозрения / Фото Полиции
Как действовала преступная схема
По данным следствия, в преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие специалисты и представители госорганов.
"Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы схемы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины", – говорится в сообщении.
Другие участники подыскивали через соцсети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы о выделении им земли в частную собственность. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за трудного материального положения.
В дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали документы для оформления права собственности на земельные участки. Следующим шагом была "перепродажа" земли представителям известных на Киевщине застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали сделку.Важно! По такой схеме в течение 2020 – 2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, которые отнесены к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС. При этом способствовали этим сделкам отдельные должностные лица органов Госгеокадастра, которые превысили свои служебные полномочия при принятии решений о выделении земельных участков.
В ГБР отметили, что участникам преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Почему подозрение объявлено только сейчас
Татьяна Сапьян в эфире телемарафона объяснила, почему подозрение Игорю Мазепе объявили именно сейчас, а не сделали этого раньше. В частности, по ее словам, разоблачены эти махинации сейчас, потому и сейчас по этому факту возбуждены уголовные производства.
Она также рассказала, в чем была суть схемы. По ее словам, земли, на которых расположена Киевская ГЭС, переоформили на подставных лиц, чтобы построить на них коттеджные городки. Этого делать нельзя.
Стоимость земли оценивается в 15 миллионов гривен.
Почему именно ГБР расследует это дело
Среди распространенных вопросов, которые возникают у общества, почему это производство ведет именно Государственное бюро расследований. Директор досудебного органа объяснил это.
К схеме причастны должностные лица госгеокадастра и другие должностные лица, которые являются субъектами расследований ГБР. Именно поэтому наш орган и расследует это производство,
– подчеркнул Сухачев.
Застройка угрожала критической инфраструктуре Киева
Также пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что участки, на которых расположены гидротехнические сооружения, являются критической инфраструктурой столицы.
"Сейчас речь идет о 7 гектарах земли. Их переоформили на подставных лиц, чтобы построить на них коттеджные городки", – отметила пресс-секретарь.
В компании заявили о давлении
В компании Concorde Capital заявили, что дело связано с политической позицией по усилению давления. Там заметили, что после задержания Игоря Мазепы в компании тоже прошли обыски. В то же время там заявили, что готовят иск к правительству о давлении на компанию.
Во время обысков правоохранители действовали незаконно и агрессивно, допустив различные процессуальные нарушения, такие как ограничение доступа адвокатов, беспорядочное изъятие документов и личных средств работников компании, обыск офиса компании без решения суда и силовой взлом дверей,
– говорится в сообщении.
В Concorde Capital также считают, что вопрос давления на Игоря Мазепу выходит за рамки следственных действий, инициированных правоохранительными органами. Особенно в контексте того, что "Игорь Мазепа открыто говорил о коррупции в силовых структурах и создании антирейтинга нечестным силовикам".
В ГБР отреагировали на эти тезисы
Директор Государственного бюро расследований не оставил без внимания и эти упреки. Он отметил, что Украина – правовое государство и все имеют право на защиту, однако Бюро противодействует коррупции и разоблачает преступные схемы.
Нашими субъектами являются преступники, а не фамилии. Наши фигуранты – это граждане, которые нарушили закон ради личной выгоды. Каждый имеет право на защиту, но нельзя подменять понятия,
– отметил Алексей Сухачев.
По его словам, нельзя прикрывать свои действия тезисами о преследовании бизнеса.
Что о задержании говорит сам Мазепа
Бизнесмен опубликовал у себя на фейсбуке комментарий по поводу своего задержания, где поблагодарил всех, кто его поддержал, а также подчеркнул, что "не будет вспоминать все дела, где силовики преследуют бизнесменов".
"Кто-то там счел, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне – не ясно, потому что я никому никаких государственных участков не выделял. Ответы на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил", – отметил Игорь Мазепа.
Кто такой Игорь Мазепа
Игорь Александрович Мазепа родился в Киеве 2 августа 1976 года. Он известный украинский бизнесмен и общественный деятель.
Игорь Мазепа является основателем и генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital. Входил в состав наблюдательного совета ПАО "Укрсоцбанк" с 10 ноября 2016 года по 14 августа 2018 года.
Concorde Capital уже 18 лет является лидером инвестиционного рынка Украины и за это время привлекла более 4 миллиардов долларов инвестиций от более 1000 клиентов.