За что взяли под стражу бизнесмена Игоря Мазепу и его брата: все, что известно о скандале

Известного бизнесмена Игоря Мазепу задержало ГБР вчера, 18 января, когда он пытался пересечь границу на пункте пропуска "Шегини". Его подозревают в организации преступной схемы по противоправному завладению землями.

24 Канал собрал все, что известно о деле сейчас, позиции самого бизнесмена и данных следствия. Суд не избрал меру пресечения по делу, есть только ходатайство о залоге в 700 миллионов гривен.

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Суд останавливал рассмотрение дела

Печерский суд остановил заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Игорю Мазепе из-за решения об отводе судьи, поскольку защита заявила о его заангажированности.

В ходе заседания адвокаты Мазепы озвучили 3 ходатайства в суд:

О проведении трансляции из зала суда; Об отводе прокурора по делу из-за предвзятого отношения и нарушения презумпции невиновности. А именно, защита заявила, что в тексте подозрения сторона обвинения утверждает как свершившийся факт, что Мазепа совершил преступление. Кроме того, обыски у Мазепы были проведены без предъявления соответствующего постановления суда; Об отложении заседания на "разумное время" для сбора информации.

В то же время сторона обвинения заявила, что Мазепа планировал сбежать из страны после того, как получил информацию о вручении ему подозрения. По третьему ходатайству обвинение заявило, что защите было известно об уголовном производстве минимум месяц, когда продолжались обыски у других фигурантов.

Судья отказал во всех трех ходатайствах. Следовательно, защита попросила об отводе судьи на основании предвзятого отношения. Суд приостановил рассмотрение дела до решения об отводе. Впоследствии назначили нового судью.

. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу срок задержания лица без определения следственного судьи суда не может превышать 72 часов с момента задержания.



Игорь Мазепа в зале суда 19 января / Фото Громадского

Суд избрал меру пресечения бизнесмену и его брату

Суспильное сообщило, что 19 января Печерский районный суд Киева избрал Игорю Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения залога в 349 миллионов 700 тысяч гривен. Хотя прокуратура просила арест с залогом в 700 миллионов.

Кроме этого, ночью 20 января суд избрал меру пресечения брату Игоря – Юрию. Его адвокаты также просили перерыв на ознакомление с материалами дела и заявили об отводе прокурора, однако суд не согласился. В итоге его отправили под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен, хотя прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 миллионов гривен. Подозреваемый находится в СИЗО с улучшенными условиями.

Его адвокат Артем Крикун-Труш заявил hromadske, что у Юрия Мазепы повышенное давление и сахар, а также протрузии в позвоночнике. Поэтому якобы пребывание в платной камере "является не прихотью, а необходимостью".

Почему сумма залога, которую требовали, была именно 700 миллионов

Среди распространенных вопросов также и то, почему следствие требовало залог именно в размере 700 миллионов гривен. В частности, это возмущало и самого фигуранта. В ГБР ответили на этот вопрос.

Размер залога определен органом досудебного расследования с учетом имущественного положения организатора преступной организации, полученных показаний о рисках сокрытия и возможности влияния на других соучастников преступлений,

– отметил директор ГБР Алексей Сухачев.

Он также отметил, что Мазепа сыграл там ключевую роль.

Детали громкого задержания Мазепы

О задержании бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы правоохранителями стало известно 18 января. В ГБР не называли имени, указывали лишь, что задержанный подозревается в организации схемы противоправного завладения землями.



Игоря Мазепу задержали во время пересечения границы / Фото Нацполиции

"18 января, работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции при попытке выезда за границу задержали бизнесмена – организатора схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Задержание происходило на основании статьи 208 УПК Украины", – сообщили правоохранители.

Также отмечалось, что в разных регионах Украины были задержаны еще трое участников преступной организации, в частности, брат организатора группы.



В деле задержаны три других фигуранта дела, им вручили подозрения / Фото Полиции

Как действовала преступная схема

. В ведомстве напомнили, что ранее, 29 ноября 2023 года сотрудники ГБР совместно с ДСР Нацполиции разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС.

По данным следствия, в преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие специалисты и представители госорганов.

"Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы схемы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины", – говорится в сообщении.

Другие участники подыскивали через соцсети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы о выделении им земли в частную собственность. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за трудного материального положения.

В дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали документы для оформления права собственности на земельные участки. Следующим шагом была "перепродажа" земли представителям известных на Киевщине застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали сделку.

По такой схемеорганизаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, которые отнесены к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС. При этом способствовали этим сделкам отдельные должностные лица органов Госгеокадастра, которые превысили свои служебные полномочия при принятии решений о выделении земельных участков.

В ГБР отметили, что участникам преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Почему подозрение объявлено только сейчас

Татьяна Сапьян в эфире телемарафона объяснила, почему подозрение Игорю Мазепе объявили именно сейчас, а не сделали этого раньше. В частности, по ее словам, разоблачены эти махинации сейчас, потому и сейчас по этому факту возбуждены уголовные производства.

Она также рассказала, в чем была суть схемы. По ее словам, земли, на которых расположена Киевская ГЭС, переоформили на подставных лиц, чтобы построить на них коттеджные городки. Этого делать нельзя.

Стоимость земли оценивается в 15 миллионов гривен.

Почему именно ГБР расследует это дело

Среди распространенных вопросов, которые возникают у общества, почему это производство ведет именно Государственное бюро расследований. Директор досудебного органа объяснил это.

К схеме причастны должностные лица госгеокадастра и другие должностные лица, которые являются субъектами расследований ГБР. Именно поэтому наш орган и расследует это производство,

– подчеркнул Сухачев.

Застройка угрожала критической инфраструктуре Киева

Также пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что участки, на которых расположены гидротехнические сооружения, являются критической инфраструктурой столицы.

"Сейчас речь идет о 7 гектарах земли. Их переоформили на подставных лиц, чтобы построить на них коттеджные городки", – отметила пресс-секретарь.

В компании заявили о давлении

В компании Concorde Capital заявили, что дело связано с политической позицией по усилению давления. Там заметили, что после задержания Игоря Мазепы в компании тоже прошли обыски. В то же время там заявили, что готовят иск к правительству о давлении на компанию.

Во время обысков правоохранители действовали незаконно и агрессивно, допустив различные процессуальные нарушения, такие как ограничение доступа адвокатов, беспорядочное изъятие документов и личных средств работников компании, обыск офиса компании без решения суда и силовой взлом дверей,

– говорится в сообщении.

В Concorde Capital также считают, что вопрос давления на Игоря Мазепу выходит за рамки следственных действий, инициированных правоохранительными органами. Особенно в контексте того, что "Игорь Мазепа открыто говорил о коррупции в силовых структурах и создании антирейтинга нечестным силовикам".

В ГБР отреагировали на эти тезисы

Директор Государственного бюро расследований не оставил без внимания и эти упреки. Он отметил, что Украина – правовое государство и все имеют право на защиту, однако Бюро противодействует коррупции и разоблачает преступные схемы.

Нашими субъектами являются преступники, а не фамилии. Наши фигуранты – это граждане, которые нарушили закон ради личной выгоды. Каждый имеет право на защиту, но нельзя подменять понятия,

– отметил Алексей Сухачев.

По его словам, нельзя прикрывать свои действия тезисами о преследовании бизнеса.

Что о задержании говорит сам Мазепа

Бизнесмен опубликовал у себя на фейсбуке комментарий по поводу своего задержания, где поблагодарил всех, кто его поддержал, а также подчеркнул, что "не будет вспоминать все дела, где силовики преследуют бизнесменов".

"Кто-то там счел, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне – не ясно, потому что я никому никаких государственных участков не выделял. Ответы на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил", – отметил Игорь Мазепа.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Александрович Мазепа родился в Киеве 2 августа 1976 года. Он известный украинский бизнесмен и общественный деятель.

Игорь Мазепа является основателем и генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital. Входил в состав наблюдательного совета ПАО "Укрсоцбанк" с 10 ноября 2016 года по 14 августа 2018 года.

Concorde Capital уже 18 лет является лидером инвестиционного рынка Украины и за это время привлекла более 4 миллиардов долларов инвестиций от более 1000 клиентов.