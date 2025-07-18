Проведено почти 50 обысков: полиция задержала "смотрящего" за Югом Украины

Правоохранители задержали "смотрящего" за Югом Украины Игоря Науменко по прозвищу "Наум". Его считают ключевой фигурой в построении преступной вертикали на территории Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины и Офис генпрокурора.

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Чем занимался "Наум" в преступном мире?

В полиции отметили, что влияние Игоря Науменко распространялось как на криминальную среду регионов, так и на места лишения свободы, где через подконтрольных лиц он назначал "смотрящих", контролировал "черную кассу", координировал оборот наркотиков и организовывал давление на заключенных и их родных.

Фигурант имел официальное признание среди российских "воров в законе" – в частности, таких как "Шакро Молодой", "Коба Руставский", "Гелани Седой" и другие. Под их кураторством "Наум" отчитывался о своей деятельности и передавал часть криминальных доходов в денежный фонд, который использовался для содержания преступной структуры и усиления ее влияния. Именно через эти связи он получил статус "положенца", то есть исключительное право влиять на уголовные процессы в исправительных учреждениях юга Украины,

– рассказали правоохранители.

Полицейские разоблачили и задокументировали противоправную деятельность "Наума" совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели 50 санкционированных обысков в четырех регионах Украины. По результатам спецоперации "смотрящий" был задержан.

Полиция разоблачила "Наума" и организацию преступной деятельности на Юге Украины / Фото Национальной полиции Украины

"В рамках расследования задокументированы многочисленные эпизоды преступного влияния. Один из них касается попытки рейдерского захвата агропредприятия. Бизнесмену, который отказался действовать по указаниям "Наума" выдвинули требование – 550 тысяч долларов или добровольная передача имущественного комплекса в Одесской области и 60 грузовиков. В случае отказа – предпринимателю гарантировали "проблемы"", – отметили в полиции.

Отдельно полицейские зафиксировали масштабные злоупотребления в СИЗО и колониях. В частности, задокументирован случай систематического вымогательства денег у задержанного, который не признал воровских "правил".

Его запугивали, угрожали физическим насилием и изоляцией. Из-за давления и шантажа потерпевший вынужден был переводить средства – всего более 86 тысяч гривен. Деньги присылала его мать на счета, оформленные на подставных лиц, или же пополняла телефоны "смотрящих",

– рассказали в Нацполиции.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении за установление и распространение преступного влияния и вымогательство в особо крупных размерах. Дополнительно сообщили о подозрении еще двум лицам – бывшему и действующему так называемым "смотрящим" за Николаевским следственным изолятором. "Наума" был взят под стражу.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.