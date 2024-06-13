Украинские военные обнаружили больные места врага, аэродромы в Джанкое, Бельбеке, Саках, и наносят по этим объектам удары. Успешная операция на Крымском полуострове, вероятнее всего, является результатом применения американских дальнобойных ракет ATACMS – об этом рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Он рассказал, что таких, судя по последствиям поражения в Крыму – в Украине на сегодня достаточное количество.

Как только россияне пытаются включить свои радары, им тут же прилетает существенная партия "гостинцев". Продолжается повседневная работа по уничтожению российской ПВО, которую враг размещает на местах, где перед этим она уже была поражена,

– говорит Свитан.

Проигрышное поведение россиян в Крыму

Враг завозит в Крым системы противовоздушной обороны и ставит их примерно на те же места. Свитан отметил, что ВСУ даже не надо гоняться за ними по всей России. Для их поражения Украина в основном использует 300-километровые ATACMS, которые достают в том числе до Бельбека.

"Такая себе "Чернобаевка в Крыму". Детонация от тех снарядов указывает на то, что враг не успел даже развернуться там. У нас серьезно работает разведка, которая видит, в каком месте расположены эти радары. Думаю, такая игра с россиянами будет продолжаться, пока они не перебазируют свои аэродромы, не начнут покидать Крым", – прогнозирует Свитан.

Военный эксперт объяснил, что эти С-300 и С-400 не предусмотрены для перехвата ATACMS. По его словам, они их или не видят, или не успевают на них отреагировать из-за скорости подлета. Таких комплексов у россиян осталось не так много.

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