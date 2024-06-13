Українські військові виявили болючі місця ворога, аеродроми в Джанкої, Бельбеку, Саках, і завдають по цих об'єктах удари. Успішна операція на Кримському півострові, наймовірніше, є результатом застосування американських далекобійних ракет ATACMS – так висловився 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Він розповів, що таких, судячи з наслідків ураження в Криму – в Україні на сьогодні достатня кількість.

Як тільки росіяни намагаються увімкнути свої радари, їм тут же прилітає суттєва партія "гостинців". Продовжується повсякденна робота зі знищення російської ППО, яку ворог розміщує на місцях, де перед цим вона вже була уражена,

– каже Світан.

Програшна поведінка росіян у Криму

Ворог завозить у Крим системи протиповітряної оборони й ставить їх приблизно на ті самі місця. Світан наголосив, що ЗСУ навіть не треба ганятися за ними по всій Росії. Для їх ураження Україна в основному використовує 300-кілометрові ATACMS, які дістають в тому числі до Бельбеку.

"Така собі "Чорнобаївка в Криму". Детонація від тих снарядів вказує на те, що ворог не встиг навіть розвернутися там. У нас серйозно працює розвідка, яка бачить, в якому місці розташовані ці радари. Думаю, така гра з росіянами буде продовжуватись, поки вони не перебазують свої аеродроми, не почнуть покидати Крим", – прогнозує Світан.

Військовий експерт пояснив, що ці С-300 і С-400 не передбачені для перехвату ATACMS. З його слів, вони їх або не бачать, або не встигають на них відреагувати через швидкість підльоту. Таких комплексів у росіян залишилось не так багато.

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