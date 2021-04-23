Обыски в офисе олигарха Игоря Коломойского – это контролируемое расследование. Оно направлено на то, чтобы люди, которые могут быть причастны к хищениям в "Центрэнерго", не были привлечены к ответственности.

Такое мнение высказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. Он добавил, что информация об обысках была в медийном пространстве еще несколько недель назад. Это еще раз доказывает, что Служба безопасности Украины не могла найти ничего интересного в офисе Коломойского.

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Добавил, что если СБУ и могла что-то найти – то только информацию или доказательства, которые бы оправдывали виновных лиц.

Конечно, это было эффектно. Люди в формах зашли в офис самого ужасного олигарха страны. Якобы все должны радоваться, но ведь мы понимаем, что это все – контролируемое расследование,

– заверил Рябошапка.

Для чего это делали

По словам экс-генпрокурора, такой "фильм" устроили и для украинцев, и для западных партнеров.

Это красивая имитация, чтобы люди поверили, что собираются преследовать Коломойского. Чтобы международные партнеры поверили, что у правоохранительных органов активная позиция,

– отметил Рябошапка.

"На самом деле это выглядит, как игра на публику и защита людей, которые причастны к хищению", – подчеркнул он.

Справка. "Схемы" провели расследование и выяснили, что Коломойский через фирму-прокладку организовал перепродажу газа из "Укрнафты" в "Центрэнерго".

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Рябошапка пояснил, что компетенция по этому расследованию принадлежит Национальному антикоррупционному бюро.

"Было несколько расследований в отношении бывших владельцев "Приватбанка", которые вела прокуратура, Государственная фискальная служба, Государственное бюро расследований, Служба безопасности. Однако все эти дела были распылены", – сказал Рябошапка.

Все делалось для того, чтобы каждый из органов искал доказательства и прятал их от НАБУ. Когда НАБУ приходило с обысками – там ничего уже не было,

– рассказал экс-генпрокурор.

Обыски в офисе Коломойского: что известно

Сотрудники Службы безопасности Украины обыскали бизнес-центр "Миллениум", где есть офисы олигарха Игоря Коломойского. Это случилось поздно вечером 22 апреля.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил 24 каналу, что в результате обысков изъяли электронные носители информации и документы.

Журналист Сергей Лещенко отметил, что обыски могут быть приглашением для руководства компании и менеджеров олигарха, чтобы они дали соответствующие показания.

Рябошапка об обысках в офисе Коломойского: смотрите видео