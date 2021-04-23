Обшуки в офісі олігарха Ігоря Коломойського – це контрольоване розслідування. Воно спрямоване на те, щоб люди, які можуть причетні до розкрадань у "Центренерго", не були притягнуті до відповідальності.

Таку думку висловив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка. Він додав, що інформація щодо обшуків була у медійному просторі ще кілька тижнів тому. Це ще раз доказує, що Служба безпеки України не могла знайти нічого цікавого в офісі Коломойського.

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Додав, що якщо СБУ і могла щось знайти – то лише інформацію чи докази, які б виправдовували винних осіб.

Звісно, це було ефектно. Люди в формах зайшли в офіс найжахливішого олігарха країни. Нібито всі повинні радіти, але ж ми розуміємо, що це все – контрольоване розслідування,

– запевнив Рябошапка.

Для чого це робили

За словами ексгенпрокурора, такий "фільм" влаштували і для українців, і для західних партнерів.

Це красива імітація, щоб люди повірили, що збираються переслідувати Коломойського. Щоб міжнародні партнери повірили, що у правоохоронних органів активна позиція,

– зауважив Рябошапка.

"Насправді це виглядає, як гра на публіку і захист людей, які причетні до розкрадання", – наголосив він.

Довідка. "Схеми" провели розслідування та з'ясували, що Коломойський через фірму-прокладку організував перепродаж газу з "Укрнафти" в "Центренерго".

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Рябошапка пояснив, що компетенція щодо цього розслідування належить Національному антикорупційному бюро.

"Було декілька розслідувань щодо колишніх власників "Приватбанку", які вела прокуратура, Державна фіскальна служба, Державне бюро розслідувань, Служба безпеки. Однак всі ці справи були розпорошені", – сказав Рябошапка.

Все робилось для того, щоб кожен з органів шукав докази і ховав їх від НАБУ. Коли НАБУ приходило з обшуками – там нічого вже не було,

– розповів ексгенпрокурор.

Обшуки в офісі Коломойського: що відомо

Співробітники Служби безпеки України обшукали бізнес-центр "Міленіум", де є офіси олігарха Ігоря Коломойського. Це трапилось пізно ввечері 22 квітня.

Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив 24 каналу, що у результаті обшуків вилучили електронні носії інформації та документи.

результаті обшуків вилучили електронні носії інформації та документи. Журналіст Сергій Лещенко зауважив, що обшуки можуть бути запрошенням для керівництва компанії та менеджерів олігарха, аби вони дали відповідні свідчення.