Игра со стороны Минска, – российский правозащитник о "Союзной решимости-2022" в Беларуси
Руководители оборонных ведомств Украины и Беларуси договорились, что представитель украинского государства посетит белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022". Однако это является лишь игрой со стороны Минска.
Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Взаимное обещание присутствия на этих учениях еще ни о чем не свидетельствует.
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По словам Фейгина, Москва точно это возразит, поэтому соответственно ни на каких учениях украинского атташе не будет.
Это игра со стороны Минска. Они всегда рядом с генеральной линией еще умудряются что-то отыгрывать, делать вид какой-то суверенитет,
– заявил правозащитник.
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Фейгин рассказал о "Союзной решимости-2022" в Беларуси: смотрите видео
"Союзная решимость – 2022": что известно
- Россия стягивает свои войска и технику в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость – 2022". Первые подразделения войск прибыли туда в январе. Учения продлятся до 20 февраля.
- В Москве утверждают, что во время учений отрабатывают задачи по прекращению и отражению внешней агрессии во время ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.
- Стороны отрабатывают маневры на территории Беларуси. Для этого привлекли ряд полигонов: Доманевский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
- Александр Лукашенко заявил, что решил усилить границу с Украиной, поэтому там происходят военные учения.