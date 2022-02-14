Игра со стороны Минска, – российский правозащитник о "Союзной решимости-2022" в Беларуси

Руководители оборонных ведомств Украины и Беларуси договорились, что представитель украинского государства посетит белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022". Однако это является лишь игрой со стороны Минска.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Взаимное обещание присутствия на этих учениях еще ни о чем не свидетельствует.

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По словам Фейгина, Москва точно это возразит, поэтому соответственно ни на каких учениях украинского атташе не будет.

Это игра со стороны Минска. Они всегда рядом с генеральной линией еще умудряются что-то отыгрывать, делать вид какой-то суверенитет,

– заявил правозащитник.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля провел телефонный разговор с главой оборонного ведомства Беларуси Виктором Хрениным. Последний заверил в отсутствии рисков и угроз для Украины с белорусской территории.

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