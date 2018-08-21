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Игра Battlefield V получит поддержку новой технологии NVIDIA RTX

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Battlefield V получит поддержку технологии NVIDIA RTX
Battlefield V получит поддержку технологии NVIDIA RTX / Фото из открытых источников

Одной из особенностей графической архитектуры NVIDIA Turing, которая нашла применение в профессиональных ускорителях Quadro RTX и будущих видеокартах GeForce RTX, является высокая производительность при трассировке лучей. Соответствующая технология, получившая лаконичное название RTX, была представлена "зелеными" еще в марте и призвана обеспечить более реалистичные отражения и освещения в играх.

Об этом сообщает Overclockers.

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Первым проектом, в котором будет активно использоваться NVIDIA RTX, должен был стать постапокалиптический шутер Metro: Exodus, релиз которого запланирован на 22 февраля следующего года. Но, похоже, что возможность лично оценить работу новой технологии может появиться у геймеров уже в середине осени.

Скріншот з гри Battlefield V
Скриншот из игры Battlefield V

Немецким журналистам из PCGamesHardware удалось обнаружить в альфа-версии Battlefield V намеки на возможное появление в ней технологии трассировки лучей. Например, введя в консоли игры команду Render.DrawScreenInfo 1 ними был замечен параметр Raytrace: off, что является прямой отсылкой к упомянутой выше технологии.

Зразок коду в Battlefield V, який вказує на підтримку NVIDIA RTX
Образец кода в Battlefield V, который указывает на поддержку NVIDIA RTX

Заметим, что студия DICE, ответственная за разработку Battlefield V, официально пока ничего не сообщала о планах ввести трассировку лучей в свое новое творение. Вполне возможно, что компания собирается объявить о поддержке шутером технологии NVIDIA RTX в рамках предстоящего мероприятия GeForce Gaming Celebration, на котором состоится презентация видеокарт GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti.

Официальный трейлер Battlefield V – смотрите видео

Напомним, Battlefield V выйдет 19 октября на PC, PS4 и Xbox One. Подписчики сервисов Origin Access и EA Access смогут опробовать игру уже 11 октября.

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Теги: Техно NVIDIA Гаджеты Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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