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Игра DOOM Eternal: первые детали и трейлер шутера

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Игра DOOM Eternal: первые детали и трейлер шутера
Игра DOOM Eternal: первые детали и трейлер шутера / Generación Nintendo

В рамках турнира QuakeCon 2018 компании Bethesda Softworks и id Software представили первый геймплейный ролик игры DOOM Eternal. Выглядит он именно так, как и положено наследнику культового шутера: океаны крови, море насилия, почти бесконечные толпы врагов – и одинокий воин, который приготовил для них чемодан патронов.

Об этом сообщает Gamespot.

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С момента официального анонса сиквела DOOM прошло два месяца, и все это время фанаты изнывали от предвкушения. Bethesda на Е3 2018 действительно сумела заинтриговать публику, и теперь пришло время подкрепить обещания не только словом, но и делом. К счастью, с этим у компании никаких проблем нет: обещали больше монстров – их столько, что никакого огнестрельного оружия не хватит и придется орудовать кулаками и верной бензопилой. Герой и раньше казался крутым – теперь он еще сильнее, и его ярости позавидуют самые монстры из ада, плюс у него новый арсенал.

Первый геймплейный трейлер игры DOOM Eternal – смотрите видео

 

Словом, все атрибуты культовой серии на месте: это все еще тот самый брутальный, кровавый и умопомрачительный боевик, который обожают геймеры по всему миру.

Второй геймплейный трейлер игры DOOM Eternal – смотрите видео

 

К сожалению, о дате выхода DOOM Eternal и системных требованиях игры пока ничего не известно. Издательство намерено держать геймеров в неведении: все детали релиза о дате выхода на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch обещают рассказать чуть позже.

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Теги: Техно Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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