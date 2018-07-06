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"Играют в политику": как Холодницкий развяжет руки коррупционерам

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За преступление может и не быть наказания. После громкого скандала руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого могут оставить на должности, потому что в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров решили, что "информация из аквариума" тянет только на выговор.

Весной несколько недель Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура прослушивали все, что происходит в кабинете Назара Холодницкого. Пока руководитель САП не нашел в своем "аквариуме" жучок. Впрочем "рыбки" успели наслушаться вдоволь для его увольнения, а там и торможение расследований, и давление на судей и прокуроров, слив информации о предстоящих обысках, да еще и подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний.

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И если в США после такого прокурора сразу бы уволили, то в Украине реалии совсем другие. Артем Сытник одновременно с Юрием Луценко обратились к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Там разобрались и нашли лазейки в законодательстве, чтобы не увольнять Холодницкого. Член комиссии Александр Ковальчук в своем заключении расписал, что руководитель САП действительно виноват, но уволить его не могут.

Он объясняет это тем, что нет оснований для увольнения, потому что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров может увольнять только прокуроров. А Холодницкий занимает еще и административную должность – руководителя САП, а это уже в компетенции генпрокурора. То есть приближенного к Президенту Юрия Луценко, который еще и контролирует большинство квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Сейчас от его решения зависит, останется Холодницкий в должности. Однако в законе есть другой порядок, совсем другой – освобождение от должности прокурора. И одним из оснований является именно отрицательное решение квалификационной комиссии. Поэтому квалифкомиссия может спокойно его уволить,
– отметил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин

Но если комиссия уволит Холодницкого, как прокурора, то он автоматически покинет пост и руководителя антикоррупционной прокуратуры. А это совсем не выгодно нынешней власти, ведь его уже посадили "на крючок". И результат налицо – руководитель САП заморозил все дела Национального антикоррупционного бюро. За три последних месяца – ни одного громкого задержания, а рассмотрение дел выглядит бесконечным, потому что если в ходе расследования НАБУ хочет провести обыск, или уже задержать фигурантов дела, то должны просить разрешение у САП.

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"Для власти он комфортный, он послушный, он такой, который уже находится на крючке. И соответственно, если он будет сохранен в должности, его можно просто использовать, как таран против всех уголовных дел, которые расследует антикоррупционное бюро", – прокомментировал народный депутат БПП Сергей Лещенко.

С другой стороны – украинской правящей элите выгодно законсервировать недееспособность антикоррупционных органов. Чтобы показать Западу: мол, вот мы делаем все, что вы сказали, пытаемся бороться с коррупцией, но не получается. Сам Назар Холодницкий отказывается комментировать ситуацию, пока не будет окончательного решения комиссии.

Я думаю, это большая проблема, что у нас представители органов правопорядка любят играть в политику тоже. Знаете, надо уметь остановиться всем,
– отметила Оксана Сыроид.

Впрочем, последнее решение за Квалификайционно-дисциплинарной комиссией прокуроров. В течение ближайших двух недель она должна собраться и принять окончательное решение – выговор или увольнение. Если Холодницкий таки останется на должности, то всем топ-коррупционером не будет страшен ни один антикоррупционный суд, потому что дела просто до него не будут доходить.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий ГПУ Юрий Луценко САП НАБУ
Источник: 24 канал
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