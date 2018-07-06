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"Бавляться у політику": як Холодницький розв'яже руки корупціонерам

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За злочин може і не бути покарання. Після гучного скандалу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького можуть залишити на посаді, бо у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів вирішили, що "інформація з акваріуму" тягне лише на догану.

Навесні кілька тижнів Національне антикорупційне бюро та Генеральна прокуратура прослуховували все, що відбувається в кабінеті Назара Холодницького. Аж поки керівник САП не знайшов у своєму "акваріумі" жучок. Втім "рибки" встигли наслухатися вдосталь для його звільнення, а там і гальмування розслідувань, і тиск на суддів та прокурорів, злив інформації про майбутні обшуки, та ще й підбурювання свідка до надання неправдивих показів.

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І якщо в США після такого прокурора одразу б звільнили, то в Україні реалії зовсім інші. Артем Ситник одночасно з Юрієм Луценком звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Там розібралися і знайшли лазівки в законодавстві, щоб не звільняти Холодницького. Член комісії Олександр Ковальчук у своєму висновку розписав, що керівник САП дійсно винен, але звільнити його не можуть.

Він пояснює це тим, що немає підстав на звільнення, бо Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може звільняти лише прокурорів. А Холодницький обіймає ще й адміністративну посаду – керівника САП, а це вже в компетенції Генпрокурора. Тобто наближеного до Президента Юрія Луценка, який ще й контролює більшість Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Зараз від його рішення залежить, чи лишиться Холодницький на посаді. Проте в законі є інший порядок, зовсім інший – звільнення з посади прокурора. І однією з підстав є  саме негативне рішення кваліфікаційної комісії. Тому кваліфкомісія може спокійно його звільнити,
– зазначив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін

Але якщо комісія звільнить Холодницького, як прокурора, то він автоматично залишить посаду й керівника антикорупційної прокуратури. А це зовсім не вигідно нинішній владі, адже його вже посадили "на гачок". І результат очевидний – керівник САП заморозив усі справи Національного антикорупційного бюро. За три останні місяці – жодного гучного затримання, а розгляд справ виглядає нескінченним, бо якщо під час розслідування НАБУ хоче провести обшук, або вже затримати фігурантів справи, то мають просити дозвіл у САП.

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"Для влади він є комфортний, він є слухняний, він є такий, який вже перебуває на гачку. І відповідно, якщо він буде збережений на посаді, його можна просто використовувати, як таран проти всіх кримінальних справ, які розслідує антикорупційне бюро", – прокоментував народний депутат БПП Сергій Лещенко.

З іншого боку - українській правлячій еліті вигідно законсервувати недієздатність антикорупційних органів. Аби показати заходу: мовляв, от ми робимо все, що ви сказали, намагаємося боротися із корупцією, але ж не виходить. Сам Назар Холодницький відмовляється коментувати ситуацію, доки не буде остаточного рішення комісії. 

Я думаю, це велика проблема, що у нас представники органів правопорядку люблять бавитися в політику також. Знаєте, треба вміти зупинитися всім,
– наголосила Оксана Сироїд.

Втім, останнє рішення за Кваліфікайційно-дисциплінарною комісією прокурорів. Протягом найближчих двох тижнів вона має зібратися та ухвалити остаточне рішення – догана чи звільнення. Якщо Холодницький таки залишиться при посаді, то всім топ-корупціонером не буде страшний жодний антикорупційний суд, бо справи просто до нього не доходитимуть. 

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики НАБУ САП Юрій Луценко ГПУ Назар Холодницький
Джерело: 24 канал
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