Политические маневры вокруг Трампа, кризис в Великобритании и давление на Кремль: интервью с профессором Скоттом Лукасом

Профессор международной политики Института Клинтона при Дублинском университете Скотт Лукас в эксклюзивном интервью для YouTube-канала 24 Канала рассказал о важных последствиях встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, объяснив, почему считает ее на данный момент лишь тактической победой.

Аналитик оценил, насколько глубоко в настоящее время опустился реальный экономический и военный потенциал России, отметив, что даже этот кризис пока не заставит Путина сесть за стол реальных переговоров. Вместо этого он будет пытаться вернуть себе расположение Трампа и вновь попытается добиться эскалации.

Также г-н Лукас в беседе с ведущим 24 Канала Даниэлем Ткие объяснил причины отставки британского премьера Кира Стармера и проанализировал конфликт между Трампом и Джорджей Мелони.

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Встреча Зеленского с Трампом и Макроном: тактическая победа Киева

Помните, как Дональд Трамп когда-то говорил, что у президента Зеленского нет никаких карт на руках? А теперь Трамп говорит: "О, разыгрывай свои карты", верно? Конечно, к этому заявлению следует относиться осторожно. Оно поступило от неназванного украинского чиновника, но я подозреваю, что это кто-то из Офиса Президента. И то, что они делают, является очень интересным политическим шагом. Трамп мог сказать это, потому что, когда вам удается встретиться с ним лицом к лицу, он ведет себя иначе. Иногда он не пытается давить или запугивать. Иногда он хочет быть вашим союзником или другом, его можно убедить, и я думаю, что Зеленскому это удалось. Как вы считаете?

Действительно, Трамп мог сказать это во время встречи, но главная задача сейчас – заставить его продолжать говорить в том же духе. Ведь с ним будут пытаться поговорить другие: россияне, Стив Уиткофф, или же его внимание отвлечет война в Иране. Поэтому украинская сторона поступает абсолютно правильно – рассказывает об этом прессе.

Россияне напоминают Трампу о его собственных словах, подыгрывают ему. То же самое делает и президент Франции Эмманюэль Макрон, который заявляет: "Дональд Трамп изменил свою позицию. Разве это не замечательно, господин Трамп?" Они льстят ему, пытаясь удержать его на этой позиции.

Трамп вертится как флюгер, и, если россияне снова начнут шептать ему на ухо, что они "неизбежно победят в этой войне", он может легко передумать или призвать к немедленному прекращению огня по линии фронта.

Поэтому действия Макрона и Офиса Президента – это прежде всего разумный политический маневр, а не гарантия твердых обязательств со стороны США. Настоящим показателем изменения позиции Трампа станет предоставление американских лицензий на производство ракет в Украине.

Смотрите полное интервью с профессором Скоттом Лукасом на YouTube-канале 24 Канала:

Ситуация в России и готовность Кремля к переговорам

Перейдем к последним заявлениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он утверждает, что Москва готова возобновить "серьезные мирные переговоры" с Украиной, но Россия не согласится на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта. Между тем Украина усилила удары беспилотниками по территории РФ и оккупированному Крыму. В Крыму сейчас нет топлива для гражданского населения – оккупационный губернатор Аксенов заявил, что топливо будут продавать только государственным учреждениям и российской армии. Как вы оцениваете эти события?

Начнём с политического заявления Лаврова и связанного с ним комментария помощника Путина по международным делам Юрия Ушакова.

Это указывает на смену позиции Кремля, которую мы с вами прогнозировали несколько недель назад. Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после длительных заявлений о невозможности переговоров вдруг оставил дверь открытой.

Теперь Лавров это подтвердил, хотя и немного соврал, заявив, что Россия "всегда была готова к переговорам". Конечно, он повторил максималистские требования – россияне хотят капитуляции Украины и сдачи остальной территории Донецкой области.

Однако они возвращаются к идее переговоров при условии, что США будут выступать посредниками.

Это становится возможным сейчас, когда появились шансы на завершение войны США в Иране. Если американцы выйдут из этого неудачного конфликта, они смогут вновь сосредоточиться на Украине и России.

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Также интересно, что Ушаков впервые заявил о готовности к диалогу с Европейским Союзом. Ранее Кремль годами утверждал, что Европа не может сидеть за главным столом переговоров.

Почему Кремль изменил позицию? Не потому, что они побеждают. Они находятся под огромным военным и экономическим давлением.

Украинские удары по логистике дают серьёзный результат. Оккупированный с 2014 года Крым дошёл до предела, когда бензин доступен только военным и экстренным службам.

Мосты в Крым повреждены, и Украина будет продолжать эти атаки. Ограничения на продажу бензина уже действуют почти в 50 регионах России и на оккупированных территориях.

Добавьте к этому растущий дефицит бюджета РФ и проблемы с Центральным банком, который пытается работать без вмешательства Кремля. В экономическом и военном плане Кремль шатается.

В политическом плане они также находятся в сложной ситуации. Владимир Зеленский очень грамотно перехватил инициативу, заявив о готовности встретиться с Путиным один на один в нейтральной европейской стране.

Путин, конечно, откажется, но Украина постоянно демонстрирует готовность к конструктивному завершению войны.

Чтобы вернуть инициативу, Кремль пытается влиять на окружение Трампа через застройщика Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и Кирилла Дмитриева, который манипулирует Уиткоффом уже более года.

Однако встреча Зеленского с Трампом и Макроном сбила россиян с толку. Зеленский заявил не только о том, что Трамп признает право Украины на защиту, но и о возможности получения лицензий на производство оборонительных и наступательных ракет.

Для Кремля это серьёзный повод для паники, ведь ещё девять месяцев назад Трамп отказывался предоставлять Киеву даже ракеты Tomahawk.

Означает ли это, что мы приближаемся к дипломатическому окну завершения войны? И являются ли глубокие удары Украины по логистическим путям между Россией и Крымом самой эффективной картой, которой сейчас располагает Киев?

Эти удары чрезвычайно эффективны, и европейские чиновники в Брюсселе это подтверждают. Однако нужно быть реалистами. Даже если россияне сядут за стол переговоров, они не откажутся от своих максималистских требований. Эта игра продолжается с весны 2025 года.

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Кремль надеется, что за столом переговоров американцы поддержат его претензии на Донбасс. Сейчас под серьёзной угрозой находится Константиновка – первый город в оборонительном поясе Донецкой области.

Россияне продвигаются очень медленно, но будут пытаться использовать этот тактический успех в качестве политического рычага, чтобы заставить Украину сдать Донецкую область. Украина на это не пойдет, но Кремль надеется, что на это согласится Трамп.

Политический кризис в Великобритании и отставка Кира Стармера

Перейдем к британской политике. Премьер-министр сэр Кир Стармер подал в отставку. Каковы основные причины этого решения и что это означает для Украины?

Это еще одна жертва Брексита. Стармер стал шестым премьер-министром Великобритании, ушедшим в отставку после референдума о выходе из ЕС, состоявшегося ровно 10 лет назад. Брексит нанёс стране длительный экономический и социальный ущерб. Из-за экономических потрясений с 2020 года мы потеряли уже четырёх премьеров.

Дэвид Кэмерон ушел из-за самого референдума. Тереза Мэй не смогла достичь стабильного соглашения с ЕС.

Борис Джонсон стал премьером во время реализации Брексита, но сочетание COVID-19 и экономических потрясений свергло его правительство. Лиз Трасс продержалась всего 42 дня, едва не разрушив экономику. Риши Сунак проиграл выборы Киру Стармеру.

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Главная проблема заключается в том, что британское правительство лишилось доступа к европейскому рынку, из-за чего в бюджете образовалась дыра размером в 40 миллиардов фунтов стерлингов.

Эту дыру не удалось закрыть другими торговыми соглашениями, в то же время расходы на оборону и поддержку Украины росли.

Социальный кризис усугубила ультраправая партия Reform UK, имеющая связи с Россией и лагерем Трампа. Она раздувает тему миграции, создавая проблемы для лейбористов. Без денег ЕС невозможно должным образом финансировать здравоохранение (NHS), образование и транспорт.

Стармер допустил роковую ошибку в первые же дни на посту, заявив, что Великобритания не вернётся на единый рынок ЕС. Этим он связал себе руки.

Кто может стать следующим премьером и как это повлияет на поддержку Украины?

Наиболее вероятным кандидатом является Энди Бернем, бывший мэр Манчестера. Если его утвердят до сентября, его правительство сосредоточится на внутренних проблемах: восстановлении доверия к власти, экономике и социальной сфере.

Однако фундаментальная политика Великобритании в отношении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины не изменится.

Важно, кого Бернем назначит министром обороны и министром иностранных дел, особенно после отставки Джона Хили (министра обороны и очень влиятельного лейбориста – 24 Канал). Великобритания продолжит оказывать военную и финансовую помощь, а также давление на Россию с помощью санкций.

Противостояние Трампа и Джорджи Мелони

Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы умоляла его о совместном фото на саммите G7. Мелони резко ответила, что ни она, ни Италия ни о чем не умоляют. Почему возник этот конфликт и как он повлияет на предстоящий саммит НАТО в Анкаре?

На саммите G7 появилось видео, где Мелони разговаривала с Трампом в коридоре, указывая на него мизинцем левой руки.

Мои итальянские друзья говорят: "Когда итальянская женщина разговаривает с вами с вытянутым мизинцем, вам лучше воспринимать её всерьёз". Это видео разлетелось по соцсетям, и Трамп почувствовал себя униженным.

Он вообще не умеет работать с женщинами-политиками – вспомните его отношение к Ангеле Меркель, Терезе Мэй или Метте Фредериксен.

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Трамп попытался выставить Мелони в унизительном свете, заявив, что она "умоляла о фото". Но Мелони – жесткий политик, она выпустила видеоответ: "Я и Италия никого не умоляем".

На саммите НАТО в Анкаре Трамп столкнется с разным отношением. Новый генсек НАТО Марк Рютте будет льстить ему, рассказывая, какой Трамп замечательный лидер.

Другие лидеры будут вести себя вежливо, но твердо дадут понять, что не будут терпеть запугиваний.

Сейчас Трамп находится в гораздо более слабой позиции, чем год назад, – как в США, так и в Европе. Его попытки ввести 15-процентную пошлину на товары из ЕС, странные идеи вроде покупки Гренландии и провальное участие в войне в Иране заставили американцев перейти в оборону.

Мелони – правая политик, её нельзя обвинить в либерализме, она может переиграть Трампа на его же поле. Европа переформатирует свои отношения со США: она готова работать сообща, но больше не будет склонять головы.

Это интервью было сокращено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.