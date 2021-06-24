Их долго накручивали, – Зеленский о том, как изменились отношения с военными

Президент Зеленский заверил, что его отношения с военными сейчас очень позитивные. Глава государства считает, что защитники поняли, что их долго накручивали.

Об этом президент рассказал в интервью. Зеленский подчеркнул, что он – такой же, как защитники и очень хочет им помогать.

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Отношения с военными изменились к лучшему, – Зеленский

Изменились (отношения – 24 канал) очень сильно. Очень позитивные отношения. Мне кажется, что большинство поняло, что их долгое время накручивали. Я лезу в детали, я называю это микроменеджментом в армии, к сожалению,

– пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что недоволен многими вещами, которые сейчас происходят в армии. Однако Зеленский отметил, что, несмотря на это, не позволит никому говорить об украинских военных плохо.

О войне на Донбассе Зеленский поговорит с Меркель

Отметим, что глава государства планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политик пригласила Зеленского посетить Берлин во время телефонного разговора 22 июня. Главной темой для переговоров будет именно война на Донбассе.

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