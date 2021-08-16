Их эвакуировали самолетом: граждане Афганистана попросили в Украине статус беженца

В Афганистане талибы захватили власть. Из-за этого люди массово пытаются покинуть страну самолетами. 16 августа Украина эвакуировала 79 человек. Среди них – граждане Афганистана, которые попросили статуса беженцев.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы в комментарии 24 каналу рассказал, что среди эвакуированных – 8 украинцев. Зато более 71 человека – граждане других государств.

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9 граждан Афганистана попросили в Украине статус беженцев

Андрей Демченко рассказал, что ночью ориентировочно в 3 часа 16 августа в Борисполе приземлился самолет из Кабула. Им из Афганистана эвакуировали 79 человек. Большинство – граждане Афганистана. Часть иностранцев сразу приобрели билеты и вылетели в другие страны.

9 граждан Афганистана, которых эвакуировали из Кабула, написали заявление на получение статуса беженца,

– рассказал пресс-секретарь ГНСУ.

Он также добавил, что других граждан Афганистана, которые не имели возможности улететь в другие страны и требовали убежища в Украине направили к представителям Миграционной службы. Также в это же ведомство обратились граждане, которые написали заявление о статусе беженца.

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