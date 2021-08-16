Их эвакуировали самолетом: граждане Афганистана попросили в Украине статус беженца
Источник:24 канал
В Афганистане талибы захватили власть. Из-за этого люди массово пытаются покинуть страну самолетами. 16 августа Украина эвакуировала 79 человек. Среди них – граждане Афганистана, которые попросили статуса беженцев.
Пресс-секретарь Госпогранслужбы в комментарии 24 каналу рассказал, что среди эвакуированных – 8 украинцев. Зато более 71 человека – граждане других государств.
К теме В Афганистане остаются около 50 украинцев, – МИД Украины
9 граждан Афганистана попросили в Украине статус беженцев
Андрей Демченко рассказал, что ночью ориентировочно в 3 часа 16 августа в Борисполе приземлился самолет из Кабула. Им из Афганистана эвакуировали 79 человек. Большинство – граждане Афганистана. Часть иностранцев сразу приобрели билеты и вылетели в другие страны.
9 граждан Афганистана, которых эвакуировали из Кабула, написали заявление на получение статуса беженца,
– рассказал пресс-секретарь ГНСУ.
Он также добавил, что других граждан Афганистана, которые не имели возможности улететь в другие страны и требовали убежища в Украине направили к представителям Миграционной службы. Также в это же ведомство обратились граждане, которые написали заявление о статусе беженца.
Что известно об эвакуации из Афганистана
- 13 августа Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы в Афганистане не обращались с просьбой об эвакуации. Но МИД уже тогда нарабатывало пути вывоза украинцев с государства.
- 15 августа террористы захватили Кабул и заявили, что взяли под контроль всю страну. Они добавили, что все иностранцы должны покинуть территорию.
- Самолет с украинцами вылетел с территории Афганистана 15 августа. Владимир Зеленский рассказал, что граждане Афганистана также попросили о срочной эвакуации.
- 16 августа в МИД Украины сообщили, что сейчас в зоне риска остаются около 50 наших граждан.