Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе, – Ермак

Россия не может оккупировать всю территорию Донбасса. Поэтому путинская армия проводит тактику террора.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Вооруженные Силы Украины крепко стоят. Поэтому россияне воюют только с мирными жителями и их домами. Однако в конечном итоге такая тактика не сработает.

Важно Большая битва за Донбасс де-факто уже началась, – МВД

Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитету и территориальной целостности,

– заверил Ермак.

Политик также раскритиковал сравнение Мариуполя со Сталинградом. Он подчеркнул, что агрессия России против Украины уникальна, поэтому никакого "нашего Сталинграда" не будет. Будут преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке.

Глава ОПУ подчеркнул, что мы должны иметь собственную историческую память и не позволить размыть ее такими сравнениями.

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