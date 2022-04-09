Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе, – Ермак
Источник:телеграм Андрея Ермака
Россия не может оккупировать всю территорию Донбасса. Поэтому путинская армия проводит тактику террора.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Вооруженные Силы Украины крепко стоят. Поэтому россияне воюют только с мирными жителями и их домами. Однако в конечном итоге такая тактика не сработает.
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Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитету и территориальной целостности,
– заверил Ермак.
Политик также раскритиковал сравнение Мариуполя со Сталинградом. Он подчеркнул, что агрессия России против Украины уникальна, поэтому никакого "нашего Сталинграда" не будет. Будут преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке.
Глава ОПУ подчеркнул, что мы должны иметь собственную историческую память и не позволить размыть ее такими сравнениями.
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