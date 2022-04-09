Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Збройні Сили України міцно стоять. Тому росіяни воюють лише з мирними мешканцями та їхніми будинками. Однак у кінцевому результаті така тактика не спрацює.

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Росія зламає зуби. Їх багато, як сарани, але вони не переможуть на Донбасі. Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю,

– запевнив Єрмак.

Політик також розкритикував порівняння Маріуполя зі Сталінградом. Він наголосив, що агресія Росії проти України унікальна, тому ніякого "нашого Сталінграда" не буде. Будуть злочини у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

Голова ОПУ наголосив, що ми повинні мати власну історична пам'ять і не дозволити розмити її такими порівняннями.

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