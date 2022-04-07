Их около 2 миллионов, – президент Европарламента выступает за санкции против всех "единороссов"

Президент Европейского парламента Роберта Мецола сделала важное заявление о санкциях против России, а точнее – депутатов из провластной партии "Единой России".

Глава Европейского парламента Роберта Метсола убеждена, что необходимо ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия". Напомним, эта политическая сила поддерживает президента России Владимира Путина.

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В ЕС заговорили о санкциях против депутатов "Единой России"

По мнению Роберты Метсолы, следует расширить санкции против всех членов политической партии российского тирана Владимира Путина.

Их около 2 миллионов, и все они политически видимы. Я думаю, что это может быть сделано,

– заявила Метсола.

Президент Европарламента добавила, что она узнала о резне в Буче во время своего визита в Киев. Она считает, что реакция всех мировых лидеров будет самой жесткой.

Метсола о ЕС и Кремле

Роберта Метсола также ответила на вопрос о способности Евросоюза и в дальнейшем единогласно принимать решение о санкциях против государства-агрессора – России. Все из-за победы на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого называют одним из союзников Путина.

Президент Европарламента подчеркнула, что ее позиция остается неизменной, ведь им нужно смотреть в будущее, где Европа не будет зависеть от Кремля в контексте энергоресурсов.

Это то, где мы прямо или косвенно финансируем эту войну,

– сообщила Роберта Метсола.

Она добавила, что уже есть "очень обнадеживающие и вдохновляющие решения, принятые рядом государств-членов, чтобы полностью отказаться от российского электричества и энергоносителей". По ее словам, очевидно, что у каждой страны есть собственные обстоятельства и реальность. В частности, есть такие государства, максимально зависящие от России.

Однако, по мнению Метсолы, Евросоюз не остановится, пока не освободятся от зависимости от России на все 100%. Президент Европарламента также выразила надежду, что им удастся сохранить единство. Поэтому она обратилась с призывом к другим лидерам европейских институтов гарантировать, что так и будет.

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