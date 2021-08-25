С одной стороны, пропагандисты комментируют произошедшее, не останавливаясь, согласно методичке. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политический и общественный деятель Марк Фейгин.

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По его словам, в официальных органах России уже прокомментировали саммит Крымской платформы пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и представители министерства иностранных дел.

Что больше всего разозлило Россию

Больше всего их ожесточило то, что в саммите приняли участие лидеры государств, которые отозвались на приглашение Президента Украины Владимира Зеленского.

Это в их понимании – предательство. Они так работали, чтобы туда (на саммит Крымской платформы – 24 канал) никто не приехал, но не сработало,

– отметил Фейгин.

Он отметил, что если бы на Крымской платформе собрались украинские политики и журналисты – это был бы внутриобщинный уровень, но состоялся – международный.

Фейгин: Это только увеличит напряжение

Государства фактически показали демонстрацию неприятия оккупации Крыма. "Если конечно саммит продолжат и будут организовывать, например, каждый год, то это только увеличит напряжение", – считает правозащитник.

Он отметил, что Россия реагирует на все не оперативно. Она сразу же задерживает своих шпионов, чтобы показать мобилизацию – готовность к отражению политического давления.

Напомним! Саммит Крымской платформы состоялся в Киеве. В нем приняли участие более 40 стран. Государства подписали декларацию о том, что Россия является агрессором.

"Понимание того, что оккупацию Крыма не согласовывают официально – это одно, а когда политически показывают активность европейские структуры, то, что они присутствуют и делают политические заявления – это элемент неожиданности, на который не понятно, как реагировать", – добавил Фейгин.

Эксперт прокомментировал реакцию Кремля на Крымскую платформу: смотрите видео

Как Россия отреагировала на саммит Крымской платформы: коротко