Их практически нет, – Епифаний поделился отношениями с Московским патриархатом ПЦУ

Между православной церковью Украины и Московским патриархатом почти нет отношений. Желание не возникает со стороны предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Об этом рассказал предстоятель ПЦУ и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. По его словам, встречи, если случаются, то лишь случайно.

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Епифаний: МП – последний форпост Путина

"Что касается отношений с МП как таковых, то их практически нет. Мы только пересекаемся с митрополитом Онуфрием на официальных мероприятиях", – пояснил Епифаний. Он отметил, что здоровается с митрополитом Московского патриархата во время встречи, но общения на тему объединения нет.

С их стороны, особенно со стороны митрополита Онуфрия, нет на это (общение – 24 канал) никакого желания,

– подчеркнул предстоятель ПЦУ.

По мнению Епифания, Русская Церковь играет важную роль для страны-агрессора. В Кремле пытаются ее сохранить такой, какой она сейчас есть.

"Московский патриархат является фактически последним форпостом Владимира Путина, потому что он теряет Украину", – подчеркнул он.

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Митрополит считает, что самоидентичность украинцев раздражает Кремль. Без Киева Москва не видит восстановленной так называемой "Российской империи зла".

Епифаний уверен, что Украина полностью восстановит свою территориальную целостность, вернув Крым и оккупированные территории Донбасса.

Больше всего затрагивает Москву, по наблюдению предстоятеля ПЦУ, то, что Киев имеет поддержку Евросоюза и США.

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