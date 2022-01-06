Про це розповів предстоятель ПЦУ та митрополит Київський і всієї України Епіфаній. За його словами, зустрічі, якщо трапляються, то лише випадково.
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Епіфаній: МП – останній форпост Путіна
"Що стосується стосунків із МП як таких, то їх практично немає. Ми тільки перетинаємося з митрополитом Онуфрієм на офіційних заходах", – пояснив Епіфаній. Він зазначив, що вітається з митрополитом Московського патріархату під час зустрічі, але спілкування на тему об'єднання немає.
З їхнього боку, особливо з боку митрополита Онуфрія, немає на це (спілкування – 24 канал) ніякого бажання,
– наголосив предстоятель ПЦУ.
На думку Епіфанія, російська Церква відіграє важливу роль для країни-агресорки. У Кремлі намагаються її зберегти такою, якою вона зараз є.
"Московський патріархат є фактично останнім форпостом Володимира Путіна, тому що він втрачає Україну", – підкреслив він.
Позиція Епіфанія щодо агресії Росії: коротко
- Митрополит вважає, що самоідентичність українців дратує Кремль. Без Києва Москва не бачить відновленої так званої "російської імперії зла".
- Епіфаній певен, що Україна повністю відновить свою територіальну цілісність, повернувши Крим та окуповані території Донбасу.
- Найбільше зачіпає Москву, за спостереженням предстоятеля ПЦУ, те, що Київ має підтримку Євросоюзу та США.
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