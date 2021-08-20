"Их предупреждали": "слуги" отреагировали на возможное аннулирование лицензии канала "НАШ"

В партии "Слуга Народа" заявили, что любой украинский телеканал может попасть под санкции за нарушение журналистских стандартов. Телеканал "НАШ" уже 14 раз привлекали к ответственности за разжигание ненависти и вражды, поэтому другого выхода, кроме аннулирования лицензии, нет.

Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения действовал в пределах своих полномочий. Об этом рассказала председатель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Телеканал "Наш" предупреждали

По словам Евгении Кравчук, Нацсовет присылал предупреждения телеканалу "НАШ", просьбы и наложил штрафы, когда два предварительных метода. Однако и это не помогло. Такие действия телеканала не оставили выбора, кроме как обратиться в суд.

Нацсовет действует в пределах своих полномочий, а окончательное решение по лицензии канала вынесет суд. Если юристы телеканала будут считать, что нарушений законодательства о телевидении и радиовещании не было, они смогут это обжаловать в суде в состязательном процессе,

– пояснила Кравчук.

Канал часто нарушал журналистские стандарты. В 2020 году они в эфире позволили выступить одному из главарей пророссийских боевиков и проводили голосование о том, стоит ли Владимиру Путину присуждать Нобелевскую премию мира. Также на День Независимости прошлого года телеканал выпустил неоднозначный ролик с заголовком "НАША (не) зависимость. НАШ ПОКАЖЕТ".

У партии есть и другие позиции

Депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что не понимает, почему Нацсовет принял решение об иске в суд только сейчас. По мнению политика, это надо было сделать гораздо раньше, ведь канал является антиукраинским.

Из эфиров канала "НАШ" изначально было понятно, что редакционная политика является антиукраинской. Приглашают гостей, которые оправдывают российскую агрессию. Фактически это работа "пятой колонны" на страну-агрессора. Это прослеживалось и в высказываниях ведущих, которые не останавливали язык вражды, а разжигали, поддерживали ее,

– заявил политик.

Лишение лицензии телеканала "НАШ": главное

4 мая 2021 года в эфире программы "Марафон" приглашенным гостем стал экс-глава коммунистов Петр Симоненко. Он негативно отзывался о ПЦУ, называя их "раскольниками". Также он озвучивал тезисы о "гражданской войне" на Донбассе.

Ведущие программы никоим образом не препятствовали высказываниям Симоненко.

Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения просил редакцию канала удалить этот момент из эфира. Однако в повторе выпуск программы вышел в полном виде.

19 августа 2021 года Нацсовет принял решение обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала.

Владельцем телеканала "НАШ" является пророссийский политик Евгений Мураев, который известен своими негативными высказываниями в сторону украинцев, власти и против Украины как государства.