По его словам, судьба их трагична, ведь среди гибнет очень много людей.

Важно Если переговоры с Россией провалятся, Украина будет забирать Донбасс военным путем, – Арестович

Алексей Арестович рассказал, что мобилизованным из оккупированного Донбасса дают 2-3 суток на сборы и в бой. Они часто не знают своих соседей справа или слева и при этом стреляют.

"Согласно некоторым данным, которые раньше озвучивались, 17 тысяч человек погибли. Это те, кого смогли забрать с поля боя, ведь далеко не всех еще забирают", – отметил Алексей Арестович.

Там еще интересное соотношение убитых и раненых, ведь 17 тысяч погибло, а 4 – 5 тысяч ранены и находятся в больнице. Однако обычно соотношение наоборот,

– рассказал Арестович.

Он объяснил это тем, что мобилизованным практически не оказывают медицинскую помощь. Их просто бросают на месте, и они погибают от ранений. "Украинцев бросают на украинцев. Заставляют прореживать друг друга, сохраняя свои войска. При этом совсем не щадя и не учитывая ничего", – добавил советник главы Офиса Президента.

Мобилизация

Согласно информации, на оккупированных территориях Донбасса сейчас готовятся ко второй волне мобилизации. Теперь там будут даже забирать женщин. Кроме того, с призыва сняли почти все ограничения, то есть можно унести, как 16-летнего, так и 60-летнего человека.

Всех, кто остался, будут ловить и тянуть – это страшная трагедия. Не стрелять не можем, они ведь военнослужащие армии-врага с автоматами в руках идут на нас,

– объяснил Алексей Арестович.

Он рассказал, что мобилизованные не могут сдаться в плен или откосить. Ведь их ставят в очень жесткие условия – расстреливают.

Советник главы Офиса Президента посоветовал им скрываться и маневрировать. К примеру, до сих пор есть возможность выехать на территорию России – даже это лучше, чем оставаться. Уже оттуда можно выйти в Европу и вернуться в Украину.

Что известно о мобилизации на оккупированных территориях: последние новости

Военное руководство России на фоне безумных потерь в войне с Украиной продолжает проводить скрытую мобилизацию. Армию агрессора пополняют людьми с временно оккупированных территорий Украины.

Попавшие в плен военные из оккупированного Донбасса рассказали, что Россия берет в армию даже непригодных для службы.

Командование противника планирует привлекать на войну против Украины студентов с временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Данные разведки свидетельствуют о том что на Донбассе планируют мобилизовать немало мужчин. Речь идет о 15 тысячах жителей как Донетчины, так и Луганщины. По крайней мере, об этом свидетельствует документ, присланный "сверху" руководству оккупированных территорий.

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