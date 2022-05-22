За його словами, доля їх трагічна, адже серед гине дуже багато людей.

Важливо Якщо перемовини з Росією проваляться, Україна забиратиме Донбас військовим шляхом, – Арестович

Олексій Арестович розповів, що мобілізованим з окупованого Донбасу дають 2 – 3 доби на збори й в бій. Вони часто не знають своїх сусідів справа чи зліва й при цьому стріляють.

"Згідно з деякими даними, які раніше озвучувалися, 17 тисяч людей загинуло. Це ті, кого змогли забрати з поля бою, адже далеко не всіх ще забирають", – зазначив Олексій Арестович.

Там ще цікаве співвідношення вбитих та поранених, адже 17 тисяч загинуло, а 4 – 5 тисяч поранені й перебувають у лікарні. Проте зазвичай співвідношення навпаки,

– розповів Арестович.

Він пояснив це тим, що мобілізованим практично не надають медичної допомоги. Їх просто кидають на місці й вони гинуть від поранень. "Українців кидають на українців. Змушують проріджувати одне одного, зберігаючи свої війська. При цьому зовсім не шкодуючи та не враховуючи нічого", – додав радник голови Офісу Президента.

Мобілізація

Згідно з інформацією, на окупованих територіях Донбасу зараз готуються до другої хвилі мобілізації. Тепер там навіть забиратимуть жінок. Крім того, з призиву зняли майже всі обмеження, тобто можна забрати, як 16-літню, так і 60-літню людину.

Всіх, хто залишився будуть ловити та тащити – це страшна трагедія. Не стріляти не можемо, адже вони військовослужбовці армії-ворога з автоматами в руках йдуть на нас,

– пояснив Олексій Арестович.

Він розповів, що мобілізовані не можуть здатися в полон чи відкосити. Адже їх ставлять в дуже жорсткі умови – розстрілюють.

Радник голови Офісу Президента порадив їм ховатися та маневрувати. Наприклад, досі є можливість виїхати на територію Росії – навіть це краще, ніж залишатися. Вже звідти довгим шляхом можна вибратися в Європу й повернутися в Україну.

Що відомо про мобілізацію на окупованих територіях: останні новини

Військове керівництво Росії на тлі шалених втрат у війні з Україною продовжує проводити приховану мобілізацію. Армію агресора поповнюють людьми з тимчасово окупованих територій України.

Військові з окупованого Донбасу, які потрапили до полону, розповіли, що Росія бере до армії навіть непридатних для служби.

Командування противника планує залучати на війну проти України студентів з тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Дані розвідки свідчать про те, що на Донбасі планують мобілізувати чимало чоловіків. Мовиться про 15 тисяч мешканців як Донеччини, так і Луганщини. Принаймні про це свідчить документ, надісланий "зверху" керівництву окупованих територій.

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