Их выдала оккупантская внешность: россиян на украинской земле стало еще меньше

Вооруженные Силы Украины регулярно уничтожают оккупантов. Они показали документы очередных российских воинов, точно пожалевших, что пошли воевать.

Своими успехами похвастались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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Оккупантов выдает их внешность

Украинские защитники шутят, что российских захватчиков можно определить по внешности.

"Украинское сафари 2.0" продолжается. На этот раз молодых людей выдала их оккупантская (свинособачая) внешность. Угрозу они уже не представляют, – пишут военные.

Документы оккупантов / Фото Стратком ВСУ

Добавим, ВСУ уже уничтожили 21 900 оккупантов и почти 900 танков.

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