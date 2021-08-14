Адский: июль 2021 стал самым жарким месяцем на Земле за 142 года

В профильной учреждении при правительстве США сообщили о температурном рекорде. Как оказалось, июль 2021 стал самым жарким месяцем из когда-либо фиксированных.

А наблюдения в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) проводят уже 142 года. NOAA – это отдельное ведомство в структуре министерства торговли Соединенных Штатов Америки.

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Июль 2021 "превзошел себя"

Доктор философии и администратор NOAA Рик Спинрад сообщил, что июль обычно является самым жарким месяцем в году.

Но июль 2021 года превзошел себя – он стал самым жарким месяцем из когда-либо зарегистрированных,

– подчеркнул специалист.

И добавил, что "этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата утвердило для всего мира".

Показатель средней глобальной температуры поверхности суши и океана в XX веке составлял 15,8 градуса по шкале Цельсия. В июле 2021 года он превышен на 0,93 градуса.

Напомним, предыдущий температурный рекорд зафиксировали не так давно – в 2016 году. Его показатель был всего на 0,01 градуса ниже.

в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований уверяют, что, скорее всего, весь 2021 год попадет в первую десятку



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