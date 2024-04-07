Саммит НАТО – не об Украине: какие ключевые вопросы могут там обсуждать

В июле 2024 года состоится юбилейный 75-й саммит лидеров стран-членов НАТО. Украина продолжает настаивать на присоединении к Альянсу. Впрочем, несколько стран выступают против приглашения.

В частности, говорится о США и Германии, которые являются нашими партнерами. Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом объяснил, какую политику проводят эти страны.

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Роль США и Германии

По словам политолога, США – первая скрипка в Альянсе. Германия тоже является серьезным экономическим игроком, в частности, и лидером в ЕС. Но в вопросах безопасности идет в фарватере с США. Эта взаимозависимость имеет долгую историю с начала формирования НАТО.

"Поэтому, собственно, действительно на сегодняшний день вся политическая воля Альянса прежде всего сводится к вопросу того, готовы или нет США. Мы видим, что у них нет готовности. Соответственно все остальные, в частности и Германия, это уже производные на сегодняшний день от того, что в Белом доме не готовы пригласить Украину в НАТО", – объяснил он.

Поэтому пока некоторые политические лидеры не готовы, Украина должна получить что-то вместо членства в Альянсе. В частности, оружие.

Вопросы саммита

Главными же вопросами на июльском саммите могут быть о расширении. Здесь говорится о Финляндии и Швеции. Олег Сакяян отметил, что Альянс продемонстрировал готовность расширяться, в частности, у российских границ.

Мы должны быть сознательными, что саммит НАТО – это не саммит об Украине, это саммит о самой организации. Для них – это выдающееся событие, и они будут ее поднимать на высокую ступень. Во-вторых, это потребности реформирования самого НАТО, более адекватные механизмы, институциональные, правовые для реагирования на современные вызовы,

– объяснил он.

Третий вопрос может касаться Украины, но он будет не на первых ступенях. Так, лидеры НАТО могут подтвердить, что ждут нас, но прямо сейчас приглашать не будут.

"Это обсуждение дополнительных программ поддержки синхронизации с Украиной, изучение украинского опыта и имплементации его в НАТО. Программы по совместному развитию вооруженных сил и в целом системы устойчивости и обороны. Все это также будет на повестке дня, заключая определенными программами большего лидерства и поддержки НАТО Украины", – предположил Саакян.

Кроме этого НАТО может взять координационные функции по отношению к формату Рамштайн, чтобы таким образом обезопасить от внутриполитического кризиса в США.

"Это также будет выдаваться, как веха в развитии НАТО и в его способности преодолевать современные вызовы. В общем, большая часть побед НАТО будет игнорировать фактор российско-украинской войны и поддержки Украины. Они будут вокруг, а вопросы сконцентрированы на контексте", – добавил политолог.

Напомним, издание The New York Times писало, что США и Германия не изменили своей позиции относительно приглашения Украины в НАТО. И не стоит этого ожидать на июльском саммите.

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