Да, против того, чтобы во время саммита чтобы во время саммита НАТО в Вашингтоне Украину пригласили в Альянс, выступили США и Германия. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Для Украины вопрос приглашения в НАТО на повестке дня

Предшествовало этому сообщение от издания The New York Times. В нем отметили, что своей позиции по поводу приглашения Украины в НАТО не изменили ни Соединенные Штаты, ни Германия. Поэтому, ожидать этого во время саммита в Вашингтоне, который состоится в июле этого года, не стоит.

Ольга Стефанишина считает, что цель этого материала – подготовить страны-члены НАТО, а также Украину к тому, каких решений ожидать или не ожидать во время предстоящего саммита Альянса в Вашингтоне.

В то же время она подчеркнула, что повестку дня вопросов, которые связаны с Украиной, определяет и наше государство. По словам Стефанишиной, для нашей страны вопрос приглашения в НАТО – на повестке дня и "он будет на повестке дня столько, сколько нужно до того, чтобы это решение было принято".

Формат приглашения предложила сама Украина, как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть на повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение кроме двух,

– отметила она.

Ольга Стефанишина добавила, что поскольку информация стала публичной, то США и Германия теперь пытаются обращать внимание на других скептических союзников. Говорится о Венгрии и Словакии. В то же время следует понимать, что ключевой является именно позиция Вашингтона и Берлина.

Как отмечает вице-премьер, США и Германия не просто так выражают свой скепсис относительно приглашения нашего государства в НАТО. Он связан с тем, что это уже будут не просто разговоры, а переход к реальному решению.

Напоследок обратим внимание на публикацию, которая накануне вышла в издании Politico. В нем отметили, что формат "Рамштайн" – контакта группу по обороне Украины – может перейти под контроль НАТО. Это хотят сделать на случай, если в президентских выборах США победу одержит Дональд Трамп.