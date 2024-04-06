Так, проти того, щоб під час саміту НАТО у Вашингтоні Україну запросили до Альянсу, виступили США та Німеччина. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Для України питання запрошення до НАТО на порядку денному

Передувало цьому повідомлення від видання The New York Times. У ньому зазначили, що своєї позиції щодо запрошення України до НАТО не змінили ані Сполучені Штати, ані Німеччина. Тож, очікувати на це під час саміту у Вашингтоні, який відбудеться у липні цього року, не варто.

Ольга Стефанішина вважає, що мета цього матеріалу – підготувати країни-члени НАТО, а також Україну до того, яких рішень очікувати або не очікувати під час майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні.

Водночас вона наголосила, що порядок денний питань, які пов'язані з Україною, визначає і наша держава. За словами Стефанішиної, для нашої країни питання запрошення до НАТО – на порядку денному і "воно буде на порядку денному стільки, скільки потрібно до того, щоб це рішення було ухвалене".

Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення окрім двох,

– зазначила вона.

Ольга Стефанішина додала, що оскільки інформація стала публічною, то США та Німеччина тепер намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників. Мовиться про Угорщину та Словаччину. Водночас слід розуміти, що ключовою є саме позиція Вашингтона та Берліна.

Як зазначає віцепрем'єрка, США та Німеччина не просто так виражають свій скепсис щодо запрошення нашої держави до НАТО. Він пов'язаний з тим, що це вже будуть не просто розмови, а перехід до реального рішення.

Наостанок звернімо увагу на публікацію, яка напередодні вийшла у виданні Politico. У ньому зазначили, що формат "Рамштайн" – контакту групу з оборони України – може перейти під контроль НАТО. Це хочуть зробити на випадок, якщо у президентських виборах США перемогу здобуде Дональд Трамп.