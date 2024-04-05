Такое мнение 24 Каналу высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник, отметив, что действия некоторых наших партнеров могут быть не прогнозируемыми. Возможно, Украина будет вынуждена пойти на определенные уступки.

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Не обсуждается в официальном формате

По словам Мельного, нужно быть осторожными в восприятии таких формулировок, как "в НАТО обсуждается".

Если бы это обсуждение состоялось на уровне глав государств НАТО или министров иностранных дел обороны, то есть в официальном формате, тогда можно так считать,

– отметил содиректор программ внешней политики и международной безопасности.

Однако, по мнению Мельного, если это обсуждается в кулуарах НАТО, или в кафетериях, это также заслуживает внимания, ведь это свидетельствует о том, какие есть мысли и идеи.

Болезненные компромиссы

Сейчас Украина имеет четкую стратегическую цель, как должна завершиться эта война, но, по мнению содиректора программ внешней политики и международной безопасности, нет 100% уверенности, что ее нам удастся достичь в ближайшее время. Надо учитывать, что ситуация тяжелая и действия некоторых наших партнеров могут быть не прогнозируемыми.

"Такой вариант, к сожалению, насколько он не маловероятен – есть. Нельзя исключать, что когда-то придется рассматривать болезненные компромиссы. Хотелось бы верить, что это не дойдет до территории, но, возможно, на какие-то уступки придется пойти", – отметил Мельный.

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