В Украину ворвется тепло до +30: синоптик назвала ориентировочные сроки

До конца текущей недели и в течение следующей на территории Украины и в дальнейшем будет царить теплая погода. Такие условия местами могут сопровождаться кратковременными дождями и даже грозами.

Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для NV.

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Где будет теплее всего в Украине?

Наталья Птуха сообщила, что в течение 5 июня в отдельных районах западных и восточных областей ожидаются кратковременные дожди и грозы. Несмотря на такие условия в этих часть, в большинстве регионов страны будет преобладать сухая и солнечная погода.

В то же время представитель Укргидрометцентра отметила, что потепление в Украине будет продолжаться. В ночные часы ожидается повышение до 17 градусов тепла, свою очередь днем столбики термометров вырастут до 27 градусов тепла.

На выходных, 6 – 7 июня, в некоторых северных, центральных и южных областях возможны дожди и грозы. Дневные максимумы составят от 20 до 26 градусов тепла, а на юге и юго-востоке местами будет до 29 градусов тепла.

Несколько прохладнее будет в западных областях. Там ожидается лишь от 18 до 23 градусов тепла. По предварительным прогнозам специалистов, теплая погода сохранится и на следующей неделе, тогда на юге может быть до 30 градусов тепла.

На что обратить внимание?

По ее словам, возможные грозы могут сопровождаться шквалистым ветром поэтому необходимо следить за актуальными предупреждениями Укргидрометцентра, поскольку заранее спрогнозировать подобные явления, к сожалению, сложно.

Также она предупредила Волынскую, Тернопольскую и Сумские области о чрезвычайном уровне пожарной опасности из-за дефицита осадков, что типично для лета, когда дожди часто распределяются по территории неравномерно.

Будет ли июнь сильно жарким?

В этом году июнь в Украине, по прогнозам синоптиков, будет несколько теплее климатической нормы. В то же время специалисты не ожидают существенных температурных аномалий или значительных отклонений от средних многолетних показателей.

Метеоролог Вера Балабух предполагала, что уже традиционно самым жарким месяцем летом может стать июль, но прогнозы относительно средней температуры сезона неоднозначны. Также возможна засуха в западной части.